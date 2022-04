Het is schakelen, zeggen Danique van der Veerdonk en Teuntje de Wit deze vrijdag aan de rand van het Wagener Stadion. Voor de kwartfinalewedstrijd HC Den Bosch - Pegasus (9-0) in de Euro Hockey League had De Wit niet eens de tijd gehad om haar koffers uit te pakken. Dinsdag werden ze met Jong Oranje wereldkampioen onder 21 jaar - voor het eerst sinds 2013 en voor de vierde keer in de historie ging die titel naar Nederland. En dat terwijl het lang onzeker was of het toernooi door zou gaan en of Nederland dan wel zou aantreden.