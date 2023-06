Talentvolle jonge voetbalster uit Waalwijk wint Mariska Lips Award

Juichend en applaudisserend zaten familie en vrienden van Julia Sleeuwenhoek op de tribune. Deze keer niet vanwege een doelpunt of mooi pass van de voetbalster, maar omdat ze de Mariska Lips Award won. ,,Ik was een beetje zenuwachtig.”

Julia Sleeuwenhoek had niet verwacht dat haar naam door wethouder Maarten van Asten uit de gouden envelop gehaald zou worden. ,,Het was een kans van één op drie en ik dacht dat we allemaal evenveel kans hadden.” Behalve de 15-jarige voetbalster waren ook Lucas Otten (16), atleet bij AV Attila, en Jayvin Bergmans (13), bokser bij Team Smits, genomineerd. De prijs is voor de leerling die de combinatie tussen sport en school het beste invult binnen de Tilburgse topsportopleiding.

Sparta

De award is vernoemd naar de eerste leerling van de topsportopleiding die nationaal kampioen werd. Mariska Lips was niet alleen een talentvol paardrijdster, maar ook een uiterst ambitieuze leerling op school. Ze overleed twintig jaar geleden op veertienjarige leeftijd na een val van haar paard. Stichting Topsportopleiding Tilburg heeft de prijs ingesteld. ,,Ik weet niet wat de doorslag heeft gegeven waardoor ik de prijs heb gewonnen”, zegt de middenveldster van het eerste team van Sparta Rotterdam Voetbalvrouwen.

Ze speelde daar dit seizoen voor het eerst. In het team zitten speelsters van vijftien tot en met twintig jaar. ,,Er is leeftijdsverschil, maar dat merk je niet. We vormen één groot team en hebben allemaal hetzelfde doel. Iedereen wil in de eredivisie spelen.” Daar werkt Sleeuwenhoek naar toe. ,,Het bevalt me heel goed bij Sparta. Ik kan me niet alleen ontwikkelen als speelster, maar ook als mens. Je wordt zelfstandiger en ze richten zich ook op discipline.”

Ik kende niemand op school en daar kwam het reizen naar Rotterdam ook nog bij Julia Sleeuwenhoek

Het afgelopen jaar veranderde er veel voor de tiener uit Waalwijk. Niet alleen maakte ze de overstap naar Sparta. Ook ging ze naar het Koning Willem II College in Tilburg. ,,In het begin was het wel even wennen. Ik kende niemand op school en daar kwam het reizen naar Rotterdam ook nog bij. Je gaat met een doel en daarom is het vol te houden. Ook heeft de school veel geregeld. Ik kon altijd bij trainingen, wedstrijden en toernooien aanwezig zijn. Maar er werd ook voor gezorgd dat ik bij kon blijven.” Ze rondde de mavo af en gaat komend schooljaar naar het Johan Cruyff College.

Speech

Hoewel Sleeuwenhoek niet dacht dat ze met de prijs naar huis zou gaan, had ze wel een speech voorbereid waarin ze verschillende mensen bedankte. ,,Er werd gezegd dat we ons moesten voorbereiden, maar ik was wel een beetje zenuwachtig. Ik heb nog nooit voor zoveel mensen gestaan.” En op het voetbalveld dan? ,,Dan let ik daar niet op. Nu waren alle ogen op mij gericht.”

De prijs krijgt een mooi plekje op haar kamer bij eerdere gewonnen prijzen. ,,Al had ik nog geen echt grote prijs gewonnen. Vroeger wel een aantal kleinere toernooien.” Ze moedigt andere jonge sporters ook aan om er voor te gaan. ,,Als sporten echt je doel is, doe het dan gewoon. Het is goed te combineren met school. Je wordt goed geholpen.”