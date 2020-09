Technisch directeur Hartwigsen heeft een duidelijk doel: 'Oysters moet vaste waarde worden in ereklasse rugby'

Heroes Heroes Den Bosch verliest eerste wedstrijd in meer dan zes maanden tijd in De Maaspoort

20 september Het was bij vlagen een enerverend potje, de eerste basketbalwedstrijd van Heroes Den Bosch in meer dan zes maanden tijd in De Maaspoort. Uiteindelijk verloor de thuisploeg het oefenduel met Leuven Bears zondagmiddag met 76-82.