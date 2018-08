Technisch directeur Jos Frederiks stapt op bij New Heroes

Jos Frederiks stapt op als technisch directeur bij New Heroes. De oud-speler zegt dat hij het werk bij de Bossche basketbalclub niet meer kan combineren met Createment, het bedrijf waarvan hij mede-eigenaar is.

,,Daarvoor groeit Createment te hard" aldus Federiks. Hij nam New Heroes twee jaar geleden samen met Bob van Oosterhout over, toen de club op sterven na dood was. Met Van Oosterhout en Frederiks aan het roer richtte de basketbalclub zich weer op.

Selectie

Deze zomer nog was Frederiks nauw betrokken bij het samenstellen van de selectie voor het nieuwe seizoen. Zijn vertrek komt intern niet uit de lucht vallen, zegt Frederiks.

,,Sterker nog, Bob en ik bespreken deze stap al geruime tijd. Ons bedrijf maakt grote stappen en ook mijn privéleven vergt aandacht. Toen we twee jaar terug instapten om het Bossche basketball weer op de kaart te zetten was de nood aan de man. Nu kan ik met gerust hart uitstappen. Er staat een stabiele organisatie en ook sportief hebben we hard aan de weg getimmerd. Natuurlijk blijf ik als fan verbonden en zal ik mijn gezicht bij wedstrijden regelmatig laten zien”, aldus Frederiks.

Clubicoon

Van Oosterhout: ,,Jos is een clubicoon. Eerst als speler, later als directeur en de laatste twee jaar als mede-eigenaar heeft hij het basketball in Den Bosch de afgelopen twintig jaar mede vormgegeven. Vorig jaar gaf Jos al aan dat de groeiende werkzaamheden lastig te combineren waren. Ik ben hem dan ook dankbaar dat hij er afgelopen seizoen er alsnog stond. Gekeken naar de sterke groei van de club zullen de werkzaamheden de functie van Jos alleen maar toenemen. Daarom is dit ook het juiste moment om een stap terug te doen. Het staat buiten kijf dat Jos een graag geziene gast blijft in de Maaspoort en dat we hem gepast gaan eren."

Debuut

Frederiks maakte in 1993 zijn debuut als speler om daarna dertien seizoenen voor de Bossche club uit te komen. In die jaren was hij betrokken bij het veroveren van meerdere bekers en landstitels. In de tijdperken van EiffelTowers en SPM Shoeters was Frederiks directeur en technisch manager van de club.