Biljarten, dat is toch voor grijze mannen? Daar legt Mari van Berloo (72) zich niet bij neer. Hij begon vijf jaar geleden een jeugdafdeling bij BV Royal in Heeswijk en die is nu de grootste van Nederland.

,,Iedereen verklaarde me voor gek”, weet Mari van Berloo nog over de periode waarin hij zijn plannen ontvouwde om een jeugdafdeling op te richten bij zijn biljartclub BV Royal in Heeswijk. ,,Het oogt misschien wat saai, maar als je zelf biljart, is het echt heel leuk”, vindt Van Berloo, die ook bij de jeugd enthousiasme bespeurt.

Tafelbiljart

Een van de nieuwste leden (en meteen de allerjongste) is de pas 9-jarige Sverre Dappers. Terwijl Sverre onder begeleiding de ene carambole na de andere maakt, vertelt zijn vader Dennis (42) hoe het zo gekomen is. ,,Mijn moeder belde me dat ze bij het opruimen van de schuur een tafelbiljart had gevonden dat ik vroeger heb gebruikt. Of dat weg kon? Ik heb het opgehaald en toen Sverre het zag, zijn we er samen op gaan biljarten. Er zaten een paar vochtvlekken op en het doek was verkleurd, maar het ging nog wel. En hij vond het leuk.”

Quote Sverre is een druk menneke. Door het biljarten leert hij zich te concentre­ren Vader Dennis Dappers

Dennis beloofde zijn zoon dat hij hem een keer mee naar het café zou nemen om op een echt biljart te spelen als hij de techniek enigszins onder de knie had. ,,Dat stimuleerde hem en we konden al snel naar het café”, aldus pa Dappers. ,,Daar vertelde de kastelein over de jeugdclub van Mari van Berloo en na een paar proeflessen zit hij er nu vast bij. Sverre zit ook op voetbal en is een behoorlijk druk menneke, maar door het biljart leert hij ook zich rustig te gedragen en te concentreren.”

Voetbal en biljarten

De meeste van de twaalf pupillen van Mari van Berloo (die geassisteerd wordt door Ad Kooijman, Peter van Erp en Martien Moosdijk) zitten ook op voetbal, maar de twee sporten zijn goed te combineren. ,,Hier trainen we op vrijdagavond en we spelen bijna elke zondag competitie”, legt Van Berloo uit.

Quote De andere jeugdteams komen uit Sint-Michiels­ges­tel en Siebenge­wald. Dat is wel een heel eind rijden Mari van Berloo

Maar om tegenstanders te vinden voor de jonge biljarters uit Heeswijk en omgeving, dat valt nog niet mee. ,,Er zijn niet zoveel jeugdteams. We hebben een kleine competitie gemaakt met vier teams, waarvan er twee door onze leden worden gevormd. De andere komen uit Sint-Michielsgestel en Siebengewald. Zeker naar Limburg is het een heel eind rijden; het zou mooi zijn als er dichterbij wat teams komen. Ik ben weleens in Boxtel wezen praten. Hopelijk krijgt dat een vervolg. Maar er verdwijnen steeds meer biljarts uit kroegen, dat helpt ook niet.”

Jeugd-’interland’

Van Berloo - die driebandentopper Jean van Erp uit Heeswijk wekelijks naar diens competitiewedstrijden in België en Duitsland rijdt - probeert voor krenten in de pap te zorgen door af en toe een jeugd-‘interland’ te organiseren. ,,Dan spelen we tegen teams uit België of Duitsland.”

De 16-jarige Jay van der Pas prefereert toch de eigen competitie. ,,Die Belgen spelen met rare regels!” Hij zit al zo’n vier jaar bij het jeugdbiljart. ,,Mijn vader speelt biljart en een paar vrienden vroegen of ik mee kwam doen. Ik vond het in het begin moeilijk, maar word langzaam maar zeker beter. Mijn doel is om nu elke keer boven de 1 gemiddeld te spelen.”

Volgende stap

Tot een bepaald niveau kunnen Van Berloo en zijn hulptroepen de jeugd wel optrainen. ,,Onder meer dankzij instructievideo’s die op internet staan. Maar het zou mooi zijn als er een heel goede libre-biljarter les komt geven. De biljartbond wil daar geld voor beschikbaar stellen, maar het is mij nog niet gelukt om iemand te vinden die wil en kan. Het zou voor de jongens natuurlijk mooi zijn als ze zo de volgende stap kunnen maken.”

Volledig scherm Mari van Berloo is de drijvende kracht achter het jeugdbiljart in Heeswijk. © Pix4Profs/Thomas Segers