Tegen logica in succes voor Bregje de Brouwer met Marloes Steenbeek: ‘Na al die trainingsuren weten wij ook precies wat we bedoelen’

Ga maar na, het podium van het onderdeel technische uitvoering bij de WK artistiek zwemmen in Boedapest werd zondag bezet door drie tweelingen. De wereldtitel ging met een score van 93.7536 punten naar Liuyi en Qianyi Wang uit China. De nieuwe Nederlandse combi Bregje de Brouwer - Marloes Steenbeek eindigde met een beoordeling van 86.1420 knap als achtste.

Tegen de logica in weer een plaats beter dan de klassering van de Goirlese tweeling vorig jaar op de Olympische Spelen. Daarna besloot Noortje de Brouwer, die al jarenlang kampt met een zenuwbeschadiging in haar schouder, om een pauze te nemen. ,,Haar blessure is best complex, dus ze neemt dit jaar even de tijd om allerlei onderzoeken te doen en het hopelijk te laten herstellen”, vertelt Bregje de Brouwer.

Quote Het verloopt echt heel goed. Na al die trainings­uren weten wij ook precies wat we bedoelen Bregje de Brouwer (23), synchroonzwemster uit Goirle

,,Ik heb 17 jaar met Noortje de sport beoefend, we hoefden elkaar maar aan te kijken en het was prima. Dan mag je niet verwachten dat het met iemand anders ook meteen zo goed klikt. Ook voor Marloes is het moeilijk om met een nieuwe partner te zwemmen. Het is de kunst om dat uit te schakelen en je aan te passen. Leren aanvoelen wat de ander fijn vindt en zo op elkaar ingespeeld raken. Maar het verloopt echt heel goed. Na al die trainingsuren weten wij ook precies van elkaar wat we bedoelen.”

Moeilijkheid omhoog

Onder bondscoach Esther Jaumà wordt er in Hoofddorp hard getraind. En gesleuteld aan een kür op maat. Het in Boedapest uitgevoerde technisch duet zwom De Brouwer al in 2018 en Steenbeek vorig jaar, maar kreeg wel een upgrade. ,,De moeilijkheid omhoog. Toen waren we jonger. Nu zijn we beter en kunnen andere bewegingen maken”, zegt tiener Steenbeek, die voor het eerst op seniorenniveau uitkomt.

Volledig scherm Marloes Steenbeek (links) en Bregje de Brouwer werden bij de WK artistiek zwemmen in Boedapest achtste op het onderdeel technisch duet. © Zsolt Szigetvary/EPA

Bij de finale van de FINA World Series in mei in Athene, hun eerste internationale wedstrijd samen, wonnen De Brouwer en Steenbeek meteen twee keer zilver. De Brouwer: ,,Daar deed niet zoals hier heel de wereldtop aan mee, maar daar hebben we wel een sterke uitvoering neer kunnen zetten. Daarna zijn de laatste punten op de i gezet en nu zien we de verbetering terug.”

Deze week vrije kür

Dinsdag vinden in het buitenbad op het op Margaretha Eiland in de Donau gelegen Alfred Hajos National Aquatics Complex de voorrondes van de vrije kür plaats. De finale van dat nummer is donderdag. Wat opvalt is dat reserve Maria Lorenzini (19) echt bij het team betrokken is. Bij het inzwemmen ligt zij ook in het water. ,,Dat is erg fijn, omdat zij de laatste correcties kan doorgeven en een verbinding is tussen ons en Esther op de kant. En ze kan de andere landen uit de weg houden, zodat we echt onze eigen voorbereiding kunnen doen”, legt De Brouwer uit.

Volledig scherm Marloes Steenbeek (achter) en Bregje de Brouwer in actie bij de WK artistiek zwemmen in Boedapest. © Zsolt Szigetvary/EPA