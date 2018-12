Tegenvallend EK Cross voor Tilburgse lopers: ‘Ik heb alles gegeven’

,,Het was heel gaaf om mee te maken. Het was de hele tijd zo’n duwen en trekken dat ik niet in mijn wedstrijd kwam zoals gehoopt.” Hij kwam kapot over de finish. ,,Ik heb inderdaad alles gegeven. Ik ben tien keer dood gegaan. Dat moet ook als je een EK in eigen land loopt. Dan moet je alles geven.” Uiteindelijk eindigde Van Riel als veertigste.

Luuk Maas

Maas kwam als 56ste over de finishlijn. Hij oogde frisser, maar ook hij was ontevreden. ,,Dit EK is ook totaal niet geworden wat ik me ervan voor had gesteld. Waar het vandaag aan lag, kan ik echt niet zeggen. De start was niet goed. Ik zag jongens voor me lopen, waar ik normaal niet achter zit. Toch kon ik niet naar hen toelopen. Daarna heb je nog zes kilometer om je herstellen. De hele eerste ronde kwam ik echter niet lekker in mijn ritme. Mijn ademhaling en hartslag waren super hoog. Ik kon er maar geen controle over krijgen. Waar ik nog het meest van baal is dat ik voor het team niet heb kunnen vechten voor mijn plek.”