'Teleurgestelde' Robin van Roosmalen zegt titelgevecht af wegens blessure

De regerend kampioen in het vedergewicht (-65 kilogram) zou op het gala van Glory tegen Petchpanomrung Kiatmookao om de titel vechten. Hij versloeg de Thai in 2017 al eens in de Brabanthallen in Den Bosch. Kiatmookao vecht nu om een interim-titel tegen Kevin VanNostrand, waarna de winnaar het weer opneemt tegen Van Roosmalen. ,,Ik moet 100 procent fit worden en zal de mensen er dan aan herinneren wie de baas in het vedergewicht is", zegt Van Roosmalen.