Tenniscoach Stijn de Gier uit Den Bosch stunt op Australian Open: ‘Bizarre manier om te beginnen’

Eigenlijk had hij vanavond in de regio Den Bosch een groep recreanten van tennisles moeten voorzien, maar in plaats daarvan zit hij aan de andere kant van de wereld. In Melbourne welteverstaan, waar deze weken de beste tennissers zich hebben verzameld. Stijn de Gier fungeert tijdens de Australian Open als coach van de 25-jarige Collins, die onder De Giers leiding is uitgegroeid tot een van de grote verrassingen. In de vierde ronde heeft ze vanmorgen gewonnen van Caroline Garcia uit Frankrijk die als negentiende is geplaatst. Collins, de mondiale nummer 35, sloeg in de eerste ronde de Duitse Julia Goerges, de nummer dertien van de wereld, al naar huis.