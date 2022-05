Tennissers van BTC De Pettelaer uit Den Bosch degraderen uit de eredivisie: ‘Het viel allemaal even niet zo goed’

De laatste ronde in de hoogste klasse verliep vanaf het eerste moment niet goed voor de Bosschenaren. Peter Lucassen; trainer van Botic van de Zandschulp, reisde gisteren na de nederlaag van zijn pupil tegen Rafaël Nadal vanuit Parijs terug naar Nederland. Hij verloor zijn partij met twee keer 6 - 1. Jesse Timmermans verloor zijn duel in drie sets. Toen het 4 - 0 was, werd degradatie een feit.

Teamcaptain Guus Oerlemans: ,,Onze tegenstander was te goed voor ons vandaag. Je voelde die nederlaag aankomen. Er was natuurlijk teleurstelling over de degradatie, maar we slapen er ook niet minder om.”

,,Hoe het voelt? Klote natuurlijk”, is de eerste reactie van tennisser Jesse Timmermans uit Haarsteeg. ,,Maar het is zoals het is. We hebben vanwege allerlei zaken zoals blessures, maar ook andere verplichtingen van spelers flink moeten improviseren. Steeds maar hopen dat je een behoorlijk team op de been kan brengen. We moeten nu verder kijken, mogelijk nieuwe stappen maken en hier van leren.”

De basis voor de degradatie werd niet dit weekend, maar vorige week al deels gelegd. Toen verloor het Bossche herenteam in Noord-Holland met dikke cijfers (5 - 1) van de andere overgebleven degradatie-kandidaat Heerhugowaard.

Volledig scherm Jesse Timmermans in actie voor BTC De Pettelaer . © Pro Shots / Shane Winsser

De tennisheren speelden in ongeveer twee maanden een halve clubcompetitie. Van de zeven wedstrijden werden er liefst drie duels gewonnen door De Pettelaer. Desondanks bleek de eredivisie dit seizoen een maatje te groot. ,,Drie keer thuis op de baan gewonnen”, aldus Timmermans. ,,We spelen al twee seizoenen van de zeven wedstrijden maar drie keer thuis. Daar is iets misgegaan.”

Oerlemans vindt dat het dit seizoen allemaal even wat minder viel bij de Bosschenaren: ,,Niet iedereen kon dit seizoen altijd spelen”, zegt hij. ,,We hebben bijvoorbeeld van nummer twee gewonnen toen we compleet waren, maar als er tennissers van ons in het buitenland met voor hen belangrijke internationale toernooien mee moeten doen, kunnen ze niet voor hun club tennissen.”

,,Onze beste speler Bart Stevens staat 139ste in de ATP-ranglijst bij de dubbels. Hij heeft maar enkele keren met ons mee kunnen doen. Peter Lucassen is trainer van Botic van de Zandschulp die nu in de top 30 van de internationale tennisranking staat. Dat gaat voor, logisch. Het is werk voor hen hè. Voor sommige anderen meer een hobby. Bij één duel waren we dit seizoen maar met drie man aanwezig op de baan. Toen hebben we zelfs een paar potjes zonder een bal te raken moeten opgegeven. Bovendien zijn enkele spelers langdurig geblesseerd geraakt. Alles bij elkaar opgeteld hebben al die problemen ons nu genekt, ja.”

Dat het toptennis op clubniveau in Den Bosch leeft is volgens Oerlemans en Timmermans te merken aan de belangstelling voor competitiewedstrijden die op de eigen banen worden afgewerkt. ,,Zo’n 300 tot 400 toeschouwers die thuis flink meeleven. Dan gaat het dak in Den Bosch eraf”, zegt de teamcaptain. ,,We staan bekend om de sfeer op ons sportpark. Leuk dat er zo veel mensen voor ons langs de kant zitten.”

De Pettelaer speelt zoals het er nu nog uitziet volgend jaar met twee teams in de hoofdklasse. ,,Mogelijk haakt er in de eredivisie nog een team af en degraderen we niet”, hoopt Timmermans. ,,Er zijn geruchten. Welk team mogelijk niet doorgaat kan en mag ik niet zeggen. Wanneer er meer duidelijk is weet ik ook niet.”

,,Als we definitief degraderen worden we een trapje lager, als heren 1 tenminste een beetje bij elkaar blijft, gewoon kampioen”, voorspelt Oerlemans. ,,Het niveauverschil tussen eredivisie-ploegen en de teams in de hoofdklasse is groot.”

Volledig scherm Peter Lucassen verloor zijn enkelspel voor BTC De Pettelaer tegen Leimonias FDJ Advocaten . © Pro Shots / Shane Winsser