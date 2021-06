Terwijl het buiten boven de 30 graden is, richten de marathonschaatsers hun blik al op het nieuwe seizoen

Na een schaatswinter op een zijspoor te zijn gezet, bereiden de marathonschaatsers en -sters zich door in de zomerse hitte aan inlineskaten en wielrennen te doen voor op een nieuw seizoen. ,,In oktober moeten we er weer staan.”

Natuurlijk zijn de marathonschaatsers nog pissig dat ze door het ministerie van VWS niet tot de topsporters werden gerekend. ,,We werden als een stelletje amateurs neergezet terwijl we toch tegen een profbestaan aan zitten”, ventileert Sprang-Capellenaar Danny Stam. ,,Gelukkig kon ik nog meedoen met de langebaan dat wel als topsport werd beschouwd maar als marathonschaatser werden we niet serieus genomen”, vult Jordy Harink, die door zijn verhuizing naar Zaltbommel tegenwoordig ook tot het zuidelijk schaatsgilde mag worden gerekend.

Verder jammeren heeft geen zin en daarom is de blik al weer gericht op het nieuwe schaatsseizoen. Met vooral inlineskaten (skeeleren) en wielrennen wordt in de zomerperiode de conditie op peil gehouden. Zo streek afgelopen zaterdag de marathonfamilie voor een groot deel neer op de wielerbaan van Brakel waar de 4e KNSB marathon voor de inlineskaters werd verreden. Het inlineskaten wordt met beide handen aangepakt.

Onbevangen

,,Ik ben superblij dat ik daarin kan en mag presteren”, benoemt Elsemieke van Maaren het tussendoortje. De Zuilichemse won de eerste wedstrijd van de cyclus en heeft daardoor zelfs zicht op deelname aan het EK inlineskaten (Portugal) of misschien het WK (Colombia) hoewel alles uiteindelijk geënt is om straks op het ijs te kunnen oogsten. ,,Het zou onwijs leuk zijn als ik een ticket bemachtig. Ik probeer er onbevangen tegenover te staan.”

Ook haar zus Clarissa, de partner van Jordy Harink, gebruikt de skeelers als hulpmiddel om zo dadelijk op het ijs te kunnen presteren. ,,Het is bij mij fifty-fifty. Ik fiets ook heel veel. Zo bouwen naar het nieuwe seizoen.”

Elsemieke en Clarissa van Maaren zijn al gevestigde namen. Dat geldt nog niet voor Stephanie Herpers (24). De vroegere Sleeuwijkse, maar tegenwoordig ‘een Bosschenaar’, wilde het afgelopen seizoen doorstoten naar de landelijke divisie. Corona ontnam haar die kans. Gelukkig streek de competitieleider over zijn hart en promoveerde ze toch. Herpers is ook blij met deelname aan de skeelermarathons. ,,Ik zit ook wel op de racefiets. Beide disciplines zijn goed om het duurvermogen te verbeteren.” Ze lijkt een laatbloeier maar er gloort hoop, denkt ze. ,,Ik heb begrepen dat je op je 28e aan de top bent. Dus ik heb nog.”

Volledig scherm Brakel Inline-skate marathon Foto; Elsemieke van Maaren ( 129 ) op kop! © Timsimaging

Ticket voor EK

Voor Jordy Harink staat er bij het inlineskaten ook nog wat op het spel. De tweede plaats zaterdag in Brakel bracht hem dichter bij een ticket voor het EK inlineskaten. ,,Dan moet ik, denk ik, nog wel een wedstrijd zien te winnen. Misschien volgende week (19/6) in Heerde.”

Aan het WK in Colombia zal de nieuwbakken Zaltbommelnaar niet meedoen. ,,Dan zijn we met de ploeg op hoogtestage in Davos.” Met de ploeg bedoelt hij de Royal A-Ware/Interfarms ploeg met Jillert Anema als ploegleider.

De KNSB skeelermarathons gaan aan Danny Stam voorbij. De racefiets heeft zijn voorkeur. ,,Ik heb niet het gevoel dat het skeeleren een meerwaarde voor me heeft.” Een wedstrijd rijden op de fiets is er overigens nog niet bij in tegenstelling tot zijn broer Maikel die afgelopen week in Tsjechië koerste. ,,Hopelijk komen er voor mij binnenkort ook nog wat koersjes aan.”

Ondanks een hopeloos seizoen blijven de marathonschaatsers een gezellige familie. Dat familiegevoel werd zaterdagavond verstrekt. Velen bezochten de opgetuigde barbecue in Zuilichem bij de familie Van Maaren.