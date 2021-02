The Dukes dolblij met hervatting rugbycompetitie: ‘Belangrijk voor de ontwikkeling van talenten’

‘Bloed, zweet en speeksel van je tegenstan­der? Dat is blijkbaar minder gevaarlijk dan rugby kijken’

30 september DEN BOSCH - Voorzitters van sportverenigingen zitten met de handen in het haar nu kantines drie weken op slot moeten en publiek niet welkom is langs de lijn. ,,Het weren van toeschouwers bij amateurwedstrijden is van een ongekende stompzinnigheid", zegt Eric van der Zande, voorzitter van rugbyclub The Dukes.