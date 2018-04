The Dukes sluit seizoen winnend af

IJshockey­ers Oranje ook te sterk voor Servië op WK in Tilburg

26 april Het Nederlands ijshockeyteam is hard op weg naar promotie. Tijdens het WK voor D-landen in Tilburg wonnen de mannen van bondscoach Mason ook hun derde wedstrijd met gemak. Servië, dat ook nog ongeslagen was, werd met 5-0 teruggewezen donderdagavond.