The Dukes vervalt in oude fouten

NAARDEN - The Dukes maakte in het duel met het hooggeklasseerde 't Gooi te veel foutjes om het de tegenstander echt moeilijk te maken. De Bosschenaren verloren het duel in de ereklasse met 71-5.

,,Als je naar het scorebord kijkt dan denk je dat we niet heel goed hebben gespeeld", vertelde Dukes-coach Alex Chang. ,,Alleen hebben de jongens niet zo slecht gespeeld als het lijkt. Het grootste probleem is dat we te veel kleine foutjes hebben gemaakt. 't Gooi is een goed team en dan betaal je voor je foutjes, zij straffen die af."

Vermoeidheid

In het begin maakten de gasten die onvolkomenheden bijna niet. Na 25 minuten spelen stond er slechts een 5-0 stand op het scorebord. ,,Ons begin was heel goed en het tempo was hoog", vond Chang. ,,Vervolgens werden we een beetje moe en gingen we meer fouten maken." Daarnaast vielen Jim Maas en Lars Linnenbank geblesseerd. Na die goede beginfase kon The Dukes de thuisploeg niet meer bijbenen en zag de nummer drie op de ranglijst steeds verder weglopen. Bij rust was het 30-0.

De Bossche ploeg verviel in oude fouten, punten waar de laatste weken extra aandacht aan is geschonken. Het lukt de spelers nog niet om tachtig minuten lang energie in de wedstrijd te stoppen, er worden te veel penalty's weggegeven en de tackles worden te hoog ingezet. ,,De positie waar ze worden ingezet is goed", zei de coach na afloop. ,,Alleen moeten ze lager worden ingezet, daar werken we aan. Alleen moet je niet vergeten dat we zo'n zes, zeven spelers hebben voor wie dit het eerste jaar in de ereklasse is. Zij moeten wennen aan het niveau en dat heeft tijd nodig."

Quote Zij moeten wennen aan het niveau en dat heeft tijd nodig Alex Chang