Thérèse Klompenhouwer stunt op NK driebanden; Jaspers - Burgman in kwartfinale

Thérèse Klompenhouwer heeft op het NK driebanden in Berlicum voor een grote verrassing gezorgd. De enige vrouwelijke deelnemer versloeg met een prachtmoyenne van 2,307 in drie sets Sprundelaar Kay de Zwart, die zich bij winst geplaatst zou hebben voor de kwartfinales.

Het werd een oorwassing voor De Zwart, die met 3-10, 0-10 en 5-10 zijn meerdere moest erkennen in Klompenhouwer, de wereldkampioen driebanden bij de vrouwen. Zij had haar eerste twee partijen in deze poule verloren van Dick Jaspers en Huub Wilkowski en moest de uitslag van de partij tussen die twee spelers afwachten om te weten of zij naar de laatste acht zou gaan.

Miniem verschil

Dat gebeurde niet, want Wilkowski slaagde er in om precies de twee sets te winnen die hij nodig had om Klompenhouwer voor te blijven. Daardoor gaat de biljarter uit Sint-Michielsgestel voor het eerst naar de kwartfinale. Hij behaalde welisaar een miniem lager moyenne dan Klompenhouwer (1.325 om 1.26), maar volgens de regels telt het setverhouding zwaarder. Allebei kwamen ze uit op -1, maar Wilkowski had meer sets gepakt: 7-8 om 5-6.

Jean van Erp

Eerder op de dag kwam Heeswijker Jean van Erp met een zuur gezicht de foyer van D'n Durpsherd in na zijn partij tegen Martien van der Spoel. ,,Eén carambole”, verzucht Van Erp als hij het digitale scorebord bekijkt. ,,Of één beurt”, constateert hij als hij ziet dat hij in punten en setsaldo gelijk is geëindigd met Jeffrey Jorissen, maar een iets lager moyenne heeft: 1.542 om 1.555.

Eén carambole meer of één beurt minder en Van Erp was als eerste geëindigd in zijn poule. Hij was na twee van de twee groepswedstrijden al verzekerd van een plek in de kwartfinales, maar was heel graag groepshoofd geworden. ,,Nu moet ik waarschijnlijk weer tegen Jeffrey Jorissen”, zegt Van Erp met een bedenkelijk gezicht. ,,Niet dat ik bang voor hem ben; ik heb hem gisteren nog verslagen. Maar ik zie hem wel als één van de grote kanshebbers hier.”

Setjes

Van Erp leek op weg naar zijn derde overwinning toen hij in de beslissende set tegen Van der Spoel een 8-3 voorsprong had genomen. ,,Maar in dit systeem met setjes tot de tien - dat voor het publiek mooi is denk ik - kun je nooit denken dat je in veilige haven bent.” En dat bleek. Een paar beurten later was het 8-10 voor Van der Spoel en had de na twee nederlagen al uitgeschakelde Nijmegenaar de partij gewonnen.

Teamgenoten

,,Ook al zijn we teamgenoten, hij moet natuurlijk wel zijn plicht doen”, besefte Van Erp. ,,In onze poule zat Raymund Swertz nóg een teamgenoot van het Udense SIS. Of je elkaar dan kunt matsen? Dat moet je gewoon nooit doen.” Swertz legde op de andere tafel het loodje tegen Hagenaar Jeffrey Jorissen in een partij waarvan de winnaar zich zou plaatsen bij de laatste acht. ,,Met Jeffrey kan ik ook heel goed overweg”, zegt Van Erp, die in ieder geval tevreden is dat hij hoogstwaarschijnlijk topfavoriet Dick Jaspers niet zal tegenkomen in de kwartfinale.

Van Erp, die in 2015 de Nederlandse titel pakte, is maar met één plek tevreden deze week. ,,De eerste. Dat is het enige dat telt voor mij. Ik wil nóg een keer Nederlands kampioen worden. Want ik weet hoe mooi dat is.”

Uitslagen donderdag.

Poule A:

Klompenhouwer - De Zwart 3-0 (10-3, 10-0, 10-5). Jaspers - Wilkowski 3-2 (10-6, 4-10, 6-10, 10-7, 10-0).

Eindstand: 1. Jaspers 3-6, 2. Wilkowski 3-2 (7-8), 3. Klompenhouwer 3-2 (5-6), 4. De Zwart 3-2 (4-8).

Poule B:

De Bruijn - Uijtdewillegen 3-0 (10-5, 10-6, 10-3). Van Etten - Cetin 3-1 (10-6, 10-4, 8-10, 10-5).

Eindstand: 1. De Bruijn 3-6, 2. Van Etten 3-4, 3. Uijtdewillegen 3-2, 4. Cetin 3-0.

Poule C:

Van der Spoel - Van Erp 3-2 (4-10, 10-7, 0-10, 10-0, 10-8). Jorissen - Swertz 3-1 (1-10, 10-4, 10-1, 10-9).

Eindstand: 1. Jorissen 3-4, 2. Van Erp 3-4, 3. Swertz 3-2, 4. Van der Spoel 3-2.

Poule D:

Van Beers - De Kok 3-0 (10-4, 10-8, 10-7), Burgman - Christiani 3-2 (6-10, 10-6, 2-10, 10-2, 10-8).

Eindstand: 1. Van Beers 3-6, 2. Burgman 3-4, 3. Christiani 3-2, 4. De Kok 3-0.

Programma kwartfinales vrijdag:

10.00 uur: Jeffrey Jorissen - Jean van Erp.

12.00 uur: Barry van Beers - Sam van Etten.

14.00 uur: Dick Jaspers - Raimond Burgman.

16.00 uur: Jean Paul de Bruijn - Huub Wilkowski.

Jean van Erp.