Thomas van der Mars bedankte voor Oranje en zet Heroes Den Bosch voorop: nieuwe jacht op de landstitel

Die grijns. Die beitelde zich op zondag 29 mei op zijn gezicht. In Leiden, na het winnen van de beslissende wedstrijd in de finale van de play-offs. En die bleef daar de rest van de dag, zeker toen ’s avonds in De Maaspoort de huldiging van de nieuwe landskampioen basketbal volgde. En nu lacht Van der Mars opnieuw. Is die grijns eigenlijk wel van zijn gezicht geweest deze zomer?

Lees ook Heroes Den Bosch begint voorbereiding op nieuw basketbalseizoen tegen Kangoeroes Mechelen

,,Eigenlijk niet nee. Dat kampioenschap was fantastisch om mee te maken. Een zeldzaam hoogtepunt. Ik heb er enorm van genoten en nagenoten. Maar nu kan het wel. We zijn inmiddels aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Aan de jacht op een nieuwe titel, want dat kampioenschap smaakte naar meer.”

Afstand

Hoe Van der Mars nagenoten heeft van de titel? Hij ging deze zomer naar Spanje. Maar niet meteen. ,,Nee, ik moest eerst nog met het Nederlands team op pad voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen IJsland en Italië. Pas daarna kon ik even afstand nemen van het basketbal.”

En dat is wel nodig, weet Van der Mars (31) na zeven jaar profbasketbal. Om de motor weer op te laden. Inmiddels is hij bijna twee weken met Heroes in training en wacht zaterdag het eerste oefenduel met publiek, thuis tegen Kangoeroes Mechelen tijdens de eigen fandag.

Quote In potentie zou deze groep nog sterker moeten zijn dan die van vorig seizoen Thomas van der Mars (31)

De selectie van Heroes is behoorlijk gewijzigd in vergelijking met vorig seizoen. ,,Dat is altijd zo in basketbal. Ik weet niet beter”, zegt Van der Mars. ,,Maar de technische staf van deze club heeft opnieuw goed werk verricht. In potentie zou deze groep nog sterker moeten zijn dan die van vorig seizoen. En dat is ook wat de club wil, er zijn dit seizoen immers heel wat prijzen te winnen.”

Prolongatie van de landstitel is vanzelfsprekend het grote doel voor Heroes, maar daarnaast hoopt de ploeg ook mee te doen om de BNX-titel en de Nederlandse beker. En later deze maand wacht in Malaga het kwalificatietoernooi voor de Champions League. ,,Ja, het wordt echt een loodzware septembermaand”, zegt Van der Mars. ,,Eerst de BNXT Supercup, dan de Champions League-kwalificatie en meteen daarna de Nederlandse Supercup. En dan begint de nieuwe competitie.”

Hij ziet er ook het voordeel van in. ,,Met die twee Supercupwedstrijden spelen we meteen om twee prijzen.”

Quote Ik ben voor mezelf tot de conclusie gekomen dat ik meer plezier haal uit het basketbal voor Heroes dan voor Oranje Thomas van der Mars (31)

Van der Mars, die aan zijn vierde seizoen in Den Bosch begint, heeft inmiddels volledig gekozen voor Heroes. Na de interlands van begin juli bedankte hij voor de rest van deze zomer zelfs voor Oranje. De 2,08 meter lange center was er dus niet bij in de verloren WK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië (24 augustus) en Spanje (27 augustus) en laat ook het EK met de nationale ploeg, dat vandaag begint, schieten.

,,Ik ben voor mezelf tot de conclusie gekomen dat ik meer plezier haal uit het basketbal voor Heroes dan voor Oranje. Het lukt me niet meer om me voor het nationale team voor honderd procent te motiveren. En om dan door te gaan vind ik niet eerlijk tegenover die andere jongens. Daarvoor heb ik ook te veel respect voor Oranje. Ik heb het altijd een eer gevonden om vanaf 2016 voor het nationale team te spelen, maar deze zomer moet ik dat maar niet meer doen.”

Volledig scherm Thomas van der Mars viert het winnen van het landskampioenschap basketbal met Heroes Den Bosch. © Pro Shots / Toon Dompeling

Of zijn afscheid van Oranje definitief is, zegt Van der Mars niet te weten. ,,Het besluit geldt voor deze zomer. In de toekomst zien we weer wel verder. En het komt nu eigenlijk wel goed uit, want nu kan ik me de komende weken in de voorbereiding volledig op Heroes focussen.”

Bij Heroes heeft de in Gouda geboren Van der Mars, die inmiddels ook in Den Bosch woont, het ‘ongelofelijk naar zijn zin’, zegt hij zelf. ,,Dit is een prachtige club. De Nederlandse titel van vorig seizoen was ook echt het hoogtepunt uit mijn carrière. Ik ben in Estland ook een keer kampioen geworden, maar in eigen land voelt het toch specialer. En zeker de manier waarop. Met al die spelers die bij ons wegvielen door blessures. En dan in de finale tegen Leiden terugkomen van een 2-1-achterstand en de beslissende wedstrijd in het hol van de leeuw winnen. Dat vergeet ik nooit meer.”

Drie spelers van Heroes in Oranje Thomas van der Mars heeft bedankt voor het Nederlandse team, maar het Heroes-trio Mohamed Kherazzi, Jito Kok en Shane Hammink maakt wel deel uit van de nationale ploeg die vrijdag in Praag aan het Europees kampioenschap begint. Voor Hammink (28) zijn het zijn laatste wedstrijden als basketbalprof. De guard maakte eerder deze week bekend na het EK te stoppen met topsport, omdat hij zich niet meer voldoende kan motiveren. Van de Mars zegt het besluit van zijn ploeggenoot wel te kunnen begrijpen. ,,Ik denk dat ik het als een van de eersten wist, omdat Shane in de kleedkamer naast mij zat. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar hij was bloedserieus. Ja, ik heb wel vaker ploeggenoten gehad die vroegtijdig stopten met topsport. Ook jongens die nog jonger waren dan Shane. Vreemd is dat niet, het leven van een profbasketballer is een zwaar bestaan.” Zelf denkt Van der Mars helemaal nog niet aan stoppen. Hij heeft bij Heroes nog een tweejarig contract en wil dit seizoen vlammen met de Bossche ploeg. ,,Ook Europees willen we ons laten zien. Eerst in de Champions League-kwalificatie en daarna hopelijk in het hoofdtoernooi van de Champions League of anders in de FIBA Europe Cup.” Kherrazi, Kok en Hammink hopen zich de komende week met Oranje op het EK te laten zien. De nationale ploeg speelt in Praag tegen achtereenvolgens Servië (2 september, 21.00 uur), Israël (3 september, 21.00 uur), Tsjechië (5 september, 17.30 uur), Polen (6 september, 14.00 uur) en Finland (8 september, 14.00 uur). De verwachtingen van Oranje zijn niet hoog gespannen. De ploeg reist af met het doel om in zijn loodzware poule te proberen in elk geval twee westrijden te winnen.