Thomas van der Mars kan nauwelijks geloven dat hij met Heroes kampioen geworden is: ‘Zo fantastisch’

Vijf dagen zijn er verstreken sinds Heroes Den Bosch de landstitel basketbal greep, maar Thomas van der Mars (31) straalt nog altijd als een kampioen. ,,Man, dit is nergens mee te vergelijken. Of dit het hoogtepunt uit mijn basketbalcarrière is? Absoluut. Dit is zo geweldig om mee te maken. Ik kan het werkelijk niet onder woorden brengen”, glundert de 2,08 meter lange center.

Meteen na de winst van Heroes afgelopen zondag in Leiden barstte er bij de club een feest los, zoals dat al jaren niet meer gevierd was. Na twee vrije dagen kwamen de spelers woensdag echter gewoon weer samen in De Maaspoort. Met de BNXT play-offs wacht immers nog het toetje van die dit basketbalseizoen.

Hoe heb jij de afgelopen dagen beleefd, Thomas?

,,Het was ongelofelijk. Ik moest mezelf steeds voorhouden dat het echt gebeurd was, dat het echt zo gelopen was. Kampioen worden, daar werk je al die jaren naar toe. Dat wil je meemaken. En als het dan lukt, dat is echt heel bijzonder. Heel veel spelers maken het nooit mee. Dit is echt fantastisch. Een droom die uitkomt. Zondagavond en -nacht was het echt een schitterend feest. En maandag en dinsdag heb ik nog nagenoten.”

Je straalt al de hele week. Ben je al eens eerder zo blij geweest?

,,Haha, nee... eh... ja, dat weet ik niet. Maar ik ben echt enorm blij. Dat het zo loopt in de finale kun je ook niet verzinnen. Eerst wedstrijd 1 winnen, dan wedstrijd 2 en 3 verliezen. En dan wedstrijd 4 en 5 winnen. En wedstrijd winnen 5 in Leiden, hè. In het hol van de leeuw. Bij de ploeg die dit jaar zo goed speelde en die zelfs de halve finales van de FIBA Europe Cup haalde. Dat is echt geweldig.”

En dan ben jij ook nog eens uitgeroepen tot mvp (most valuable player, red.) van de finaleserie. Wat betekent dat voor je?

,,Dat is helemaal de kers op de taart. Kijk, het winnen van dit kampioenschap is natuurlijk een teamprestatie. Iedereen heeft zijn bijdrage geleverd. Zonder de 23 punten van Clay Mounce winnen we die laatste wedstrijd in Leiden niet en zonder de 28 punten van Austin Price winnen we de eerste wedstrijd in Leiden niet. Mo Kherazzi pakt al die rebounds, Shane Hammink was op veel momenten heel belangrijk en Keime Helfrich, die amper gespeeld heeft in de finale, gooit ook op een cruciaal moment een driepunter. Als een van mijn ploeggenoten tot mvp gekozen was, zou ik ook erg blij voor hem geweest zijn. Nu ik het zelf was, was het geweldig om te merken hoe de rest van de ploeg het mij gunde. En dat terwijl ik in de laatste wedstrijd aanvallend niet eens goed was.”

Maar je pakte in die wedstrijd wel 16 rebounds en je hebt in de hele finaleserie Asbjorn Midtgaard aan banden gelegd. En die reus van 2,13 meter was dit seizoen in de competitie vaak niet te stoppen.

,,Ik wist dat ik in al die wedstrijden Midtgaard tegen zou komen. Ik ben voor de spiegel gaan staan en heb gezegd: hoe pak je hem aan? En ik denk dat ik precies de juiste mix tussen agressie en fysiek spel gevonden heb om hem te stoppen.”

En dan is het seizoen nog niet afgelopen, want nu wachten de BNXT play-offs.

,,Ja, dat voelt raar. Normaal werk je een heel seizoen naar een doel toe, het landskampioenschap, en als je dat dan bereikt hebt of niet, is het voorbij. Maar nu moeten we ons mentaal en fysiek weer opladen. Dinsdag, toen al het feesten voorbij was, voelde ik wel hoe moe ik was. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk enorm veel gespeeld. Maandag en dinsdag waren onze eerste vrije dagen in lange tijd.”

Hangen die BNXT play-offs er dan maar bij?

,,Nee, nee, dat niet, maar de landstitel heeft natuurlijk veel meer historie. Maar natuurlijk willen wij proberen ook de eerste BNX-kampioen te worden. Zondag zullen we er echt weer wil staan. Ben daar maar zeker van.”

En dan? Jouw contract bij Heroes loopt af na dit seizoen.

,,Klopt. En we moeten het nog over volgend seizoen hebben. Ik ben hier nu drie jaar, maar ik heb het nog enorm naar mijn zin. Ik hoef niet zonodig te verhuizen. Ik heb lang in het buitenland gespeeld, maar sinds ik in Den Bosch woon ben ik lekker dicht bij mijn familie en ouders in Gouda. Daarbij zou ik natuurlijk graag de titel willen verdedigen, dus ja, ik denk dat ik wel wil blijven.

Tegenstander in halve finale wordt Donar of Mechelen Heroes Den Bosch stuit zondag in de halve finale van de BNXT play-offs op de winnaar van de kwartfinale tussen Kangoeroes Mechelen en Donar Groningen. De Belgen wonnen woensdag het eerste kwartfinaleduel in Groningen met 84-86. Vrijdagavond is de return in Mechelen. Als Donar de tegenstander wordt, begint Heroes zondag met een uitwedstrijd omdat de Groningers in de reguliere competitie onder de Bosschenaren eindigden. Wordt Mechelen de opponent, dan speelt Heroes zondag thuis. De return van de halve finale is komende dinsdag. De finalewedstrijden staan gepland op donderdag 9 juni en zondag 11 juni. De andere halve finale gaat tussen Filou Oostende en de winnaar van de kwartfinale tussen Leuven Bears en ZZ Leiden. De Belgen wonnen woensdag het eerste kwartfinaleduel met 82-68. Vrijdagavond is de return in Leiden. De halve finales en de finale gaan, net als de kwartfinales, over twee wedstrijden, waarbij het uiteindelijke puntentotaal doorslaggevend is. Filou Oostende, dat vorige week voor de elfde keer op rij Belgisch landskampioen werd, geldt als de grote favoriet voor de allereerste BNXT-titel, de gezamenlijke competitie van Belgische en Nederlandse ploegen, die pas dit seizoen voor het eerst gehouden wordt. ,,Zij zijn het eigenlijk aan hun stand verplicht om te winnen”, zegt Heroes-center Thomas van der Mars over Oostende. In de halve finale hoopt hij op Mechelen als tegenstander. ,,Tegen Donar hebben we dit seizoen al vaak genoeg gespeeld.”