Thomas van der Mars plakt er nog twee jaar bij Heroes Den Bosch aan vast

In de gewonnen finaleserie tegen ZZ Leiden (3-2) speelde Van der Mars een belangrijke rol. De 31-jarige speler werd uitgeroepen tot mvp (most valuable player) van de finale.

Estland en Griekenland

Voor zijn tijd in Den Bosch was de in Gouda geboren speler lange tijd actief in Estland en Griekenland. Zijn opleiding genoot Van der Mars bij Canarias Basketball op de Canarische Eilanden, waarna hij college basketball speelde in de Verenigde Staten bij de University of Portland.