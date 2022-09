Thuisdebuut voor Tachos om snel te vergeten: ‘Zo dik verliezen, dat is gewoon vervelend’

Tachos-coach Hans van Dijk had in de tweede helft wel verbetering gezien: ,,We begonnen slecht en werden totaal overrompeld. Na vijf minuten stonden we met 0-7 achter. Dat was zeker niet wat we ons hadden voorgenomen. We wilden onszelf verbeteren ten opzichte van de wedstrijd tegen Hasselt. Maar het blijft een leerproces. En dan moet je blijven knokken. Dat hebben we na rust ook gedaan. We toonden veerkracht en meer strijd. Daardoor werd ons spel beter. Daar haal ik wel aanknopingspunten uit. We moeten onszelf realiseren dat het qua niveau een hele grote stap is. Daar zullen we mee moeten dealen. Maar zo dik verliezen, is gewoon heel vervelend. Dat wil geen enkele topsporter.”

Het verschil met Lions was dus heel groot. Van Dijk daarover: ,,Dan komt er wel iets binnen hoor. Zij zijn kampioen van de BeNe-leauge en stralen dat ook uit. Die jongens van Lions trainen bovendien acht, negen keer per week. Ze zijn ook allemaal wat ouder, er zitten spelers bij van de nationale ploeg en ga zo maar door.”

Genadeloos

,,Je staat in de wedstrijd meteen onder druk. Lions is een geoliede machine", gaat de coach verder. ,,Het tempo ligt heel hoog. Je kunt je geen foutje permitteren, want dat wordt meteen genadeloos afgestraft. In de omschakeling moet je direct iets terug doen. Maar dat is gemakkelijk om te zeggen maar heel moeilijk om uit te voeren. Fysiek is het ook allemaal een stuk harder. Frontaler ook, maar niet gemeen.“

Bij Lions maakte ook Jelte Hiemstra speelminuten. De linkeropbouwer speelde vorig seizoen nog bij Tachos. ,,Het was een leuk weerzien. Jelte heeft het bij Lions goed naar zijn zin,” aldus Van Dijk.

Goede vibe

De oefenmeester constateert tevreden dat zijn ploeg goed reageert op tegenslag en verlies: ,,Vorig seizoen was het natuurlijk anders toen we bijna alles wonnen. Nu moeten we weer wennen. Het kan best zijn dat we 22 BeNe-league-wedstrijden niet gaan winnen. Maar er is verschil tussen verliezen en dik verliezen. We hebben afgesproken om niet naar elkaar uit te halen. Iedereen doet zijn best. We moeten volhouden en niet na twee verloren potjes in de put gaan zitten. Dat pakt de groep goed op: er hangt een goede vibe.”

Ook het thuispubliek in De Slagen had door dat dit Tachos alle steun kan gebruiken. Van Dijk daarover: ,,Natuurlijk hadden de toeschouwers ook liever een betere wedstrijd van ons gezien. Maar toen wij na die 0-7 ook begonnen te scoren, werd er gelukkig nog steeds geklapt en gejuicht.”

Komende zaterdag speelt Tachos de uitwedstrijd tegen Volendam. Opnieuw een zware opgave voor Van Dijk en zijn team: ,,Volendam heeft ook nog geen punten. Maar zij verloren slecht met één punt verschil van de topploegen Bocholt en Pelt. Daarna spelen wij vier thuisduels op rij. Allemaal topwedstrijden waarin we stapjes willen maken,”