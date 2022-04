Thuisspeler Wilkowski belooft ‘vuurwerk’ tijdens het NK driebanden in Berlicum

Loting

Spelersraad

Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Want dan ontstaat er frictie in de spelersraad die amper een jaar geleden is opgericht. Jaspers, Wilkowski en Heeswijker Jean van Erp hebben daar zitting in en vertegenwoordigen de top-20 van de Nederlandse driebandenwereld. ,,Er was al jaren sprake van om ziets op te starten, maar vorig jaar is het er van gekomen”, vertelt Wilkowski. ,,We proberen in eerste instantie een constructieve gesprekspartner te zijn voor de sectie driebanden van de Nederlandse biljartbond en toernooi-organisaties. Zo heeft de spelersraad al bereikt dat het prijzengeld van het NK in twee jaar tijd wordt verdubbeld. Volgend jaar is het in totaal 30.000 euro. ,,Dat is jaren op hetzelfde niveau gebleven”, aldus Wilkowski. ,,En er was ook wel begrip voor ons verzoek.”