Thuiswedstrijd Trappers afgelast; Preussen krijgt geen team op de been

New Heroes verliest in slotsecon­de van Donar

26 januari Net als een kleine twee weken eerder in de beker, verloor New Heroes zaterdagavond op bezoek bij Donar. De Bossche basketballers leden daarmee hun eerste nederlaag in de competitie van dit kalenderjaar. Na een matige start, trokken de Bossche basketballers in de tweede helft de wedstrijd naar zich toe. Toch ging het in de slotseconden nog op bizarre wijze mis.