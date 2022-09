Tibosch geniet in stilte van basketbaldebuut

Elf keer per week trainen en basketballen op het hoogste niveau in Nederland. Emma Tibosch (19) uit Berlicum debuteerde zaterdag in de eredivisie bij Basketbal Academie Limburg (BAL) uit Weert.

Het was een loodzware week, moet Emma Tibosch zondagochtend erkennen. Het drukke trainingsschema, in combinatie met haar studie verpleegkunde in Eindhoven, moet nog even in haar systeem komen. Acht keer per week trainen, driemaal fitnessen en twee wedstrijden spelen, want het Onder 21-team maakt ook gebruik van haar diensten. Bovendien vierde ze woensdag haar negentiende verjaardag. Dat maakt dat ze zaterdagavond laat na haar eredivisiedebuut thuis tegen Binnenland uit Barendrecht (74-85 verlies) uitgeput haar bed opzocht.

,,Sommige meiden wilden zaterdag nog door naar de kermis in Weert, ik had twee wedstrijden gespeeld. Doe maar even niet, zei mijn lichaam”, vertelt de in Berlicum opgegroeide oud-basketbalster van Springfield. ,,Het was heel mooi om mijn debuut te maken in de eredivisie. We werden één voor één voorgesteld aan het publiek, er was iemand die voor de muziek zorgde en een stuk of honderd mensen waren naar de wedstrijd gekomen. Ik ben erg enthousiast over spelen op dit niveau, maar laat dat van de buitenkant niet zo merken. Ik geniet meer in stilte.”

Play-offs

Het eerste vrouwenteam van Basketbal Academie Limburg (BAL) bestaat uit speelsters tussen de zeventien en 23 jaar. Naast Tibosch heeft het team een basketbalster uit Boxmeer, vrouwen uit Limburg en twee Amerikaanse basketbalsters. Coach Jorrick Creyghton kwam in 2018 naar Weert met als doel een team te bouwen dat mee moest doen aan de Women’s Basketball League. Dat is nu gelukt. De ploeg hoopt bij de eerste vier te eindigen en dan mee te doen aan de play-offs. Daarvoor moeten de basketbalsters dus elf keer per week aan het werk, ook om half acht ‘s morgens.

,,Dat deed ik de afgelopen jaren in de Onder 21 ook al”, zegt Tibosch. ,,De laatste keer dat ik geen zin had, moet in de winter geweest zijn. Toen was het erg koud. Zodra ik de hal inliep, was het weer goed. Mijn ploeggenoten zijn ook niet anders gewend dan zo vaak te trainen. We hebben het jongste team van de competitie, maar zijn wel allemaal ongeveer even oud en wonen bij elkaar in een gebouw in Weert. Dat maakt het erg gezellig. Het is ook leuk dat twee Amerikaanse meiden deel uitmaken van ons team. De voertaal op de trainingen is Engels. Ik red me goed genoeg.”

Het lijkt haar wel wat, die eredivisie. Een jaar of twee, denkt ze, net zolang als haar contract geldig is. Dan maar eens verder kijken. ,,Het zou mooi zijn om de stap naar het buitenland te maken”, vindt Tibosch. ,,Een Europese competitie klinkt goed. Nee, niet Amerika, daar ben ik dan al te oud voor. Eerst mijn studie afmaken en dan verder zien. Misschien ga ik wel drie jaar door bij BAL. Voorlopig heb ik het erg goed naar mijn zin.”