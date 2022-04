Ties van Soest in Tilburgs lijntje op het WK

Afzonderlijk

Voor Van Soest wordt het zijn tweede senioren-WK. ,,Het eerste was vier jaar geleden, in Tilburg. Het jaar erop had ik een knieblessure en de afgelopen twee jaar was er geen WK vanwege corona.” Vermoedelijk gaat hij in Kroatië een aanvalslijntje vormen met twee ploeggenoten van Trappers: Jonne de Bonth en Diego Hofland. ,,Met allebei afzonderlijk heb ik bij de club al wel samengespeeld in een lijn, maar niet gelijktijdig. Ik ben benieuwd hoe we het gaan doen.”