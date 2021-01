Tijd is de grootste vijand van Heroes Den Bosch

Pechduivel achter­volgt Van Loon in Dakar Rally

7 januari De pechduivel zit Erik van Loon deze Dakar Rally op de hielen en haalt de Toyota bijna dagelijks in. Met zijn Franse navigator Sébastien Delaunay is de Eerselnaar in etappe 5 op weg naar een dagklassering in de top drie. Tot een motorrijder hun bolide van het pad drukt en ze daardoor lek rijden.