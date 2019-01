Tijd weer grootste vijand van Jeffrey Herlings

Vijf weken voor de start van het WK-seizoen voor de motorcrossers is er slecht nieuws voor Jeffrey Herlings. De regerend wereldkampioen viel tijdens zijn seizoensvoorbereiding in Spanje en heeft meerdere breuken opgelopen in zijn rechtervoet. Voor de zoveelste keer tijdens zijn carrière is de tijd de grootste vijand van de crosser uit Oploo.

Het noodlot sloeg vrijdag toe op een natte baan in het Spaanse Albaida. Gelijk werd Herlings in België geopereerd en nu volgt een periode van rust. Het is nog onduidelijk of, en hoeveel, zijn blessure invloed gaat hebben op het kampioenschap. Wat wel vaststaat is dat alles mee moet zitten, wil Herlings geen averij oplopen op weg naar zijn tweede wereldtitel op rij.

Meer blessures

Het is allesbehalve de eerste keer dat Herlings een zware blessure oploopt. In 2014 (gebroken bovenbeen) en in 2015 (heup uit de kom) kostte het hem de wereldtitel in de MX2-klasse. Zijn meest recente blessure, die bijna gevolgen had voor het WK, was de sleutelbeenbreuk tijdens het vorige seizoen. Herlings kwam toen echter binnen twee weken terug en werd alsnog wereldkampioen in de MXGP.

Net als voor zijn eerste seizoen in de MXGP staat Herlings voor de start al op achterstand. Toen brak hij in december 2016 zijn middenhandsbeentje en kostte dat hem in 2017 de titel. Achteraf gaf Herlings toe dat hij wellicht te vroeg was teruggekomen.

Ernst blessure

Alles staat of valt met de ernst van de blessure. Die kennen alleen Herlings, zijn dokter en zijn team. De wedstrijden in het voorseizoen in Italië, Frankrijk en Engeland zullen te vroeg komen, maar ook voor de openingswedstrijd van de cyclus voor de wereldtitel, op 2 maart in Argentinië, is waarschijnlijk te weinig tijd.

Het zou een wonder zijn als hij er in Valkenswaard (derde GP van het seizoen) weer bij is. In het slechtste geval kan het nog maanden langer duren en is hij kansloos voor de titel.