Tijssens dendert door en schakelt Van Erp uit op NK driebanden

In de groepsfase hadden beide biljarters elkaar ook al ontmoet. Toen won van Erp. Maar in de kwartfinale was Tijssens - opnieuw onder de pijnstillers - een stuk sterker. Hij won met 40-21 in 23 beurten. Op de andere tafel had regerend kampioen Dick Jaspers weinig moeite met Dave Christiani: 40-22 in slechts 17 beurten.