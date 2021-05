Tilburg eerste stop Thiam op juiste spoor richting Tokio

Twee wedstrij­den schorsing in finale play-offs voor Miha Lapornik van Heroes Den Bosch

24 mei Heroes Den Bosch moet het de komende twee wedstrijden in de finale van de play-offs stellen zonder Miha Lapornik. De Sloveense shooting guard van de Bossche basketbalclub is door de tucht- en geschillencommissie van de NBB geschorst na zijn diskwalificerende fout zondag in de verloren uitwedstrijd tegen ZZ Leiden (112-87).