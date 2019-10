Tilburg krijgt primeur ‘No Jump Volleybal’

Geen toeval , want Herman van der Aa van Volley Tilburg is de bedenker van de variant. ,,Je ziet vaak senioren uitvallen door blessures aan enkel, knie, heup of rug. Bij No Jump Volleybal mag je niet springen en dat is een stuk minder belastend voor het lichaam”, aldus Van der Aa. ,,Op het moment van het spelen van de bal moet een speler met beide voeten op de grond staan.” Hij testte het concept al met spelers van zijn club en kreeg enthousiaste reacties. Ook van de volleybalbond, die potentie ziet in een No Jump-competitie.