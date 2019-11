Tilburg Trappers-coach Bo Subr is ingetogen tevreden

Tilburg Trappers doet het dit seizoen zonder buitenlandse spelers, maar staat toch 'gewoon' bovenaan in de Oberliga Nord. Coach Bo Subr is - met kanttekeningen - tevreden.

,,Natuurlijk was ik benieuwd hoe het zou gaan nadat we vijf spelers waren kwijtgeraakt en er daar maar twee van buiten voor in de plaats kwamen", aldus Subr, coach van de ijshockeyers van Trappers. ,,Maar het pakt aardig uit, vind ik."

De coach is tevreden over het aantal kansen dat zijn ploeg creëert. ,,Er zit veel creativiteit in deze selectie." Maar natuurlijk ziet hij ook dat er meer tegentreffers vallen dan in vorige seizoenen. ,,Een aantal jongens denkt nog te offensief. We moeten slimmer worden, zeker ook zonder de puck." Vier van de vijf vertrekkers waren forwards, maar zij hadden ook een rol bij het verdedigen, legt Subr uit. ,,Nardo Nagtzaam was niet zozeer van het meeverdedigen, maar met hem op het ijs hadden we zelf veel puckbezit. Dan komt er niet veel druk op de defensie. Ivy van den Heuvel en Brock Montgomery waren belangrijk bij het blokken van schoten; Nick de Ruijter bij het forechecken. Dat hele pakket hebben we nog niet helemaal kunnen invullen dit seizoen, maar we werken er hard aan."

Genoeg kwaliteit

Subr denkt dat zijn spelersgroep genoeg kwaliteit heeft om een gooi te doen naar de algehele Oberligatitel, die Trappers vorig seizoen kwijtraakte. ,,Als er maar niet veel spelers gelijktijdig blessures oplopen. Tot nu toe waren het er telkens maximaal twee. Dat kunnen we nog wel opvangen." Met de 'special plays' (powerplay en penalty killing) ging het een tijd niet goed, maar Subr ziet vooruitgang. ,,De laatste drie duels scoorden we zo'n 20 procent in de powerplay en meer dan 80 procent op de penalty kill."

Over de jonge spelers die aan de selectie zijn toegevoegd, is Subr nog niet onverdeeld tevreden. ,,We verwachten van de meesten nog wel wat meer dan ze tot nu toe hebben laten zien. Daarbij telt wel mee dat er geen kleintjes meer zijn in de competitie. De weerstand is hoog. Maar we blijven keihard werken om het niveau van iedereen omhoog te krikken. Het is nog lang tot de play-offs beginnnen. De chemie in de groep is uitstekend. Ik heb er vertrouwen in dat we er op het juiste moment staan straks."