Tilburg Trappers domineert na ‘slappe’ warming-up: ‘Ik keek regelmatig naar de klok en dat doe ik nooit’

Na twee nederlagen in eigen huis won Tilburg Trappers vanavond in de voorbereiding voor het eerst op Stappegoor. De thuisploeg kende een gemakkelijke avond tegen Füchse Duisburg, dat vorige week nog met 2-3 werd geklopt. Goalie Cedrick Andree stapte met zijn eerste shutout van het ijs: 3-0.

Door Wout Fassbender



Het was duidelijk dat de Tilburgse ijshockeyers nog in de voorbereiding zitten. Dat bleek zeker uit de eerste periode, waarin het spel vaak slordig was. De automatismen moeten nog worden ingeslepen, teamgenoten vonden elkaar soms met moeite.

Toch maakte Füchse daar geen gebruik van. De bezoekers beperkten zich tot de tegenaanval, al moest goalie Cedric Andree na een break-away direct redding brengen. Hij deed zijn werk. Na de eerste twintig minuten leidde Trappers met 1-0 dankzij Mikko Virtanen.

Quote De war­ming-up was slap, zonder enthousias­me en tempo. Zo kun je niet aan een wedstrijd beginnen en dat moet veranderen. Doug Mason

In de tweede periode ging het de thuisploeg een stuk gemakkelijker af. Bij vlagen was het spel vloeiend, waardoor Füchse nog meer in de verdrukking kwam. Dat leidde tot treffers van Connor Sills en Giovanni Vogelaar, die met een bekeken schot scoorde: 3-0. Na een half uur wisselde de coach van Füchse zijn goalie.

Trappers nam geen genoegen met drie treffers deze vrijdagavond en ook het publiek wilde meer zien dan enkel flitsend spel. Kansen kregen de Tilburgse ijshockeyers volop (61), maar dan stond de ingevallen keeper linus Schwarte in de weg, werd de paal geraakt of was het schot onnauwkeurig. Ook in powerplay (man meer) lukte het Trappers niet om te scoren.

Volledig scherm Trappers-coach Doug Mason op archiefbeeld © Pix4Profs / Jules van Iperen

De thuisploeg liep ondanks de kansenregen (61 schoten op doel) niet verder uit. ,,Het toont aan dat we agressief zijn richting het vijandelijke doel, voor de eerste keer deze voorbereiding. Maar je moet wel minimaal vier of vijf keer scoren”, stelde coach Doug Mason. ,,Je ziet dat we daar moeite mee hebben en dat betekent dat je verdediging op orde moet zijn en die was uitstekend. De jongens zijn bereid om uit te voeren wat we van ze verlangen.” Duisburg schoot slechts twaalf keer op doel.

Quote Ik vind het arrogant overkomen om mijn doeltje om te gooien bij een shutout. Op slechte karma zit ik niet te wachten. Cedric Andree

Aanvankelijk dacht de Trappers-coach niet dat zijn ploeg zo sterk voor de dag zou komen. Hij was ontevreden over de warming-up. ,,Het was slap, zonder enthousiasme en tempo. Zo kun je niet aan een wedstrijd beginnen en dat moet veranderen in de toekomst. Daarom heb ik er iets van gezegd", zei Mason, die met zijn vuist in zijn hand sloeg, gebarend dat er meer pit in moest. ,,Dit heeft met instelling te maken en op dit niveau zou je jezelf niet meer hoeven te motiveren. Dan kun je beter gaan tafeltennissen. Ja, ik was een beetje geïrriteerd hierover.”

De warming-up mocht dan ondermaats zijn, Trappers-keeper Andree hoefde amper in actie te komen. Was het wel nodig, dan stond hij klaar. De Canadese-Nederlander hield bij zijn debuut in de starting line-up direct de nul en mocht na afloop trots zijn doeltje omver kegelen.

Statistieken Scoreverloop: 17. Virtanen 1-0, 24. Sills 2-0, 27. Vogelaar 3-0

Periodestanden: 1-0, 2-0, 0-0

Assists: Richards (2x), Hermens

Strafminuten: 6-10

Kansenverhouding: 61-12

Toeschouwers: 1600

Dat deed Andree niet en hij verklaarde waarom. ,,Zo zit ik niet in elkaar. Ik vind dat arrogant overkomen. En dan vijf tegendoelpunten om de oren krijgen bij de volgende wedstrijd zeker. Op slechte karma zit ik niet te wachten", legde de goalie, die onder de schrammen zat na een val met zijn scooter, uit. ,,Bovendien hoefde ik niet zoveel te doen omdat de jongens voor mij het fantastisch hebben gedaan.”

Regelmatig keek de goalie naar de klok, de tijd tikte in zijn ogen tergen langzaam weg. ,,Normaal doe ik dit nooit, maar het was een beetje een saaie avond omdat ik niet zoveel te doen had.” Al zag Andree de rustige avond als iets positiefs. Desalniettemin had de thuisploeg zichzelf en het publiek met nog meer treffers moeten belonen, want 3-0 was een schamele afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Volledig scherm Cedric Andree op archiefbeeld © Nadine Roith