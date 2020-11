Tilburg Trappers gaat nu ook echt thuisduels in Duitsland spelen

De ijshockeyers van Tilburg Trappers zijn ondanks de coronacrisis 'gewoon’ met hun competitie bezig in de Duitse Oberlige Nord. Vanwege de regels in Nederland mochten de Tilburgers tot dusverre geen thuiswedstrijden spelen. Dat gaat nu wel gebeuren, maar dan in Duitsland.

De thuisduels die tijdens de eerste weken van de competitie op het programma stonden, werden omgedraaid. Zo stond vrijdagavond eigenlijk Tilburg Trappers - Black Dragons Erfurt op het programma, maar die ontmoeting werd in Erfurt afgwerkt. Later in het seizoen komt Black Dragons dan nog wel naar Tilburg.

Niet gewenst

Maar dat kon niet zo blijven duren. ,,Anders zouden wij, als straks wel weer in Tilburg mag worden gespeeld, alleen nog thuiswedstrijden voor ons op het programma”, aldus directeur Ruud van Baast. ,,Dat is niet gewenst in een competitie natuurlijk.”

Vandaar dat Trappers op zoek is gegaan naar een alternatief voor de thuiswedstrijden. Dat is tijdelijk gevonden. De volgende thuiswedstrijd, op 4 december, spelen de Tilburgers in Herne tegen Hammer Eisbären. En de daaropvolgende thuisbeurt, op 6 december, vindt in Hannover plaats tegen Hannover Indians. Alles zonder publiek, zoals dat ook bij alle andere wedstrijden in de Oberliga nog het geval is voorlopig.

Vier keer

Die ploegen hebben een van hun twee uitduels bij Trappers dit seizoen daarmee dus al achter de rug. In de Oberliga Nord spelen alle ploegen vier keer tegen elkaar (twee keer thuis, twee keer uit) voordat de play-offs van start gaan.

,,Wat er na 6 december gebeurt, is afwachten”, stelt Van Baast. ,,We zijn nog altijd pogingen aan het ondernemen om een uitzonderingspositie te krijgen, als enige team in Nederland buiten de voetballers dat competitie speelt.”