Tilburg Trappers gehuldigd: 'Op naar promotie in Duitsland!'

Een beetje moe is hij wel, Quinten de Lepper (10). Samen met 119 andere fans uit de regio reisde hij vrijdagmorgen af naar Zuid-Duitsland voor aanmoediging van de Tilburg Trappers. Blij zag de tiener hoe de ijshockeyers daar een derde Oberliga-titel in de wacht sleepten. ,,Het was spannend. De verlenging. Ryan Collier die eindelijk het winnende punt maakte", stelt hij vast. Tegen middernacht reden de fans weer terug naar Tilburg. ,,Er hing een jubelstemming in de bus. Maar om 1 uur 's nachts waren alle busgangers ineens stil, een beetje moe...", glimlacht De Lepper.

Doekje voor het bloeden

In een carnavalsachtige wagen komen de Trappers en hun familie om kwart over zeven aan bij de Paleisring. De ijshockeyers ontvangen een luid applaus terwijl confetti-vuurwerk rondstuift. Loco-burgemeester Hans Kokke feliciteert de spelers en bedankt supporters. Publiek zwaait met vlaggen en scandeert 'We are number one, we are number one'. Trappers-voorzitter Ron van Gestel blikt in zijn speech vooruit op de toekomst. ,,We moeten onze jeugdopleiding versterken en meer leden krijgen. We willen verder een verbouwing van het stadion en straks op naar DEL2!" Hij doelt op de begeerde promotie tot het op één na hoogste ijshockeyniveau in Duitsland.