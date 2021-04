Tilburg Trappers had ‘best veel’ positief geteste spelers, maar ploeg kan van start in play-offs

Testen

,,Komende maandag gaan we weer testen. Doordat we nu twee weken geen groepsactiviteiten hebben gehad, hoeven we dan alleen maar jongens die positief testen af te zonderen en kan de rest weer gaan trainen. Hadden we gewoon doorgetraind afgelopen weken met een deel van de groep, dan zou één positieve test maandag betekenen dat ook de rest niet zou mogen gaan trainen en dan konden we een streep zetten door de play-offs. We hebben dus echt gekeken wat nodig was om er nagenoeg zeker van te zijn dat we aan de play-offs kunnen beginnen vrijdag”, aldus Van Baast.