Tilburg Trappers hangt aan zijden draadje in play-offs: ‘Maar dit was niet onze laatste thuiswedstrijd’

Simpel gezegd: Trappers heeft een wonder nodig. Al zag Mikko Virtanen dat niet zo. ,,We bekijken het gewoon per duel. Maar we willen nog één keer voor onze eigen fans spelen”, zei de 29-jarige Fin, die het zweet nog op zijn voorhoofd had staan.

Met de wil om te winnen, is helemaal niets mis bij Trappers. De Tilburgse ijshockeyers willen net zo graag de volgende ronde bereiken als die uit Rosenheim. Toch zijn er verschillen. Kijk alleen al naar de selectie. Die van Starbulls herbergt fullprofs die forse salarissen krijgen, terwijl de spelers van Trappers werken of studeren naast het ijshockey. Hierdoor kon de nummer twee van de Oberliga Süd al woensdag naar Tilburg komen om zich daar rustig voor te bereiden op de kraker op Stappegoor.

Quote Powerplay maakte het verschil. Wij hadden gewoon minimaal één keer moeten scoren. Mikko Virtanen, Tilburg Trappers

Trappers reist tijdens de play-offs altijd één dag voor de wedstrijd naar de bestemming. Vandaag om negen uur in de ochtend stapt de selectie de bus. Kan dat het verschil maken tussen winst en verlies? ,,Om eerlijk te zijn: ik denk het niet. Wij hebben een goed reisschema. We stoppen een aantal keer, hebben een goede nachtrust en kunnen wat relaxen, zoals een rondje lopen of een potje voetballen”, zei Virtanen. ,,Maar als je allemaal fullprofs hebt, kan dat natuurlijk helpen. Dit mag voor ons geen excuus zijn.”

Powerplay maakt het verschil

Dat de Tilburgse ijshockeyers van deze ploeg verliezen, is dus geen schande. Wat maakte het verschil? ,,Onze powerplay”, antwoordde Virtanen resoluut. Trappers stond bijna elf minuten met een man meer op het ijs dan Starbulls en ook even met vijf tegen drie. ,,Wij hadden gewoon minimaal één keer moeten scoren.”

De aanvaller vond dat Trappers stukken beter oogde dan zondag, toen het ook spannend bleef tot de allerlaatste tel. Ook gisteravond was de sfeer opperbest en dat kwam ook dankzij de 250 meegereisde Starbulls-fans die er meteen een feestje van maakten, terwijl ook de Trappers-supporters zich lieten horen als de thuisploeg hen nodig had.

Heerlijk ijshockeygevecht

Een prima basis voor een heerlijk ijshockeygevecht. Pas in de tweede periode ontbrandde het duel echt met goals, opstootjes, schitterende aanvallen en ook een serieuze knokpartij. Een dramatisch begin van Trappers was niet ingecalculeerd. Na vier minuten stond het 0-2. Hoofdcoach Doug Mason vroeg een time-out aan en die korte samenkomst wakkerde bij de thuisploeg het vuurtje verder aan.

Volledig scherm Er waren genoeg opstootjes in het duel tussen Starbulls Rosenheim en Tilburg Trappers. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Ineens voelde Trappers, dat het Starbulls in Rosenheim enorm lastig had gemaakt (4-3), dat er meer in zat. Uit een fraaie aanval zorgde Reno de Hondt voor de aansluitingstreffer en de thuisploeg drukte door, maar de gelijkmaker bleef uit.

Sterk starten, was niet aan Trappers besteed. Ook na de tweede dweilpauze ging het snel mis. Norman Hauner scoorde wél in powerplay: 1-3. Dus moest de thuisploeg alles, maar dan ook alles uit de tenen persen om te voorkomen dat dit mogelijk de laatste thuiswedstrijd van het seizoen zou kunnen zijn. Het bleef bij een treffer van Virtanen 49 seconden voor tijd: 2-3.

Loginov terug van schorsing

Morgen is het derde play-offduel in deze best-of-five-serie en de tweede in Rosenheim, waar hoofdcoach Mason Alexei Loginov terug heeft van een schorsing. Bij Starbulls is Dominik Kolb geschorst na een check in de rug.

Quote Als wij spelen met hetzelfde lef, niet opgeven en in onszelf blijven geloven, komen wij nog zeker één keer terug in Tilburg. Mikko Virtanen, Tilburt Trappers

Trappers móét winnen. Anders is het seizoen voorbij. Dan strandt de club na vette jaren met drie Oberliga-titels en een verloren finale voor de derde keer op rij in de kwartfinales. Virtanen klonk strijdbaar: ,,Als wij spelen met hetzelfde lef, niet opgeven en in onszelf blijven geloven, komen wij nog zeker één keer terug in Tilburg. Dit was niet onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen.”

Kwartfinales play-offs, best-of-five:

Duel 2: Tilburg Trappers - Starbulls Rosenheim 2-3 (0-0; 1-2; 1-1). Scoreverloop: 21. Vollmayer 0-1, 24. Pretnar 0-2, 28. De Hondt 1-2, 44. Hauner (pp) 1-3, 60. Virtanen 2-3. Toeschouwers: 2.673. Strafminuten: 11-38. Stand in serie: 0-2.

Uitslagen overige kwartfinales, tweede duel:

Deggendorfer - Saale Bulls Halle 4-1 (stand in serie: 1-1), Hannover Indians - Blue Devils Weiden 3-8 (stand in serie: 0-2), SC Riessersee - Hannover Scorpions 3-4 na overtime (stand in serie: 0-2).