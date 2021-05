Dat is het bedrag waar Trappers onlangs om vroeg. Anders zou deelname aan de Oberliga vermoedelijk niet gecontinueerd kunnen worden.

Tijdens de raadsvergadering bleek maandag dat de Tilburgse politiek bereid is tot een bijdrage uit het steunfonds corona van de gemeente. Met deze lokale bijstand ondersteunt de stad gebouwen, stichtingen en clubs die een bijzondere plaats in de geschiedenis van de stad hebben. Dit staat los van de verschillende regelingen die landelijk al bestaan. ,Geweldig dat de gemeente ons in deze turbulente tijd op deze manier wil steunen”, reageerde algemeen directeur Ruud van Baast van Trappers.

Corona

Sinds de corona-uitbraak in maart 2020 is publiek niet welkom in IJssportcentrum Stappegoor. Trappers miste afgelopen ijshockeyjaargang voor 24 thuiswedstrijden in de reguliere competitie en (maximaal) zes play-off duels tot en met een mogelijke divisiefinale inkomsten uit kaartverkoop en horeca tijdens wedstrijden.

Continuïteit

,,De opbrengsten vielen weg, terwijl alle kosten wel doorliepen. Niet alleen een sportieve, maar het was ook een flinke financiële streep door de rekening. Met het geld dat we ontvangen van de gemeente kunnen we verantwoord beginnen aan de komende ijshockeyjaargang en daarmee is de continuïteit van de club verzekerd”, aldus Van Baast.

IJshockeybolwerk

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg hecht veel waarde aan het belang van Trappers in de stad en regio. Met de financiële injectie erkent de gemeente ook de bijzondere status van het ijshockeybolwerk in de stad. ‘IJshockey leeft in onze stad en Trappers draagt bij aan het gevoel van trots. Voor delen van de bevolking is het een sociaal bindmiddel’, gaf Rolph Dols, wethouder sport, eerder in het Brabants Dagblad aan.

Ambitieus

Ondanks dat Trappers in afwachting van de uitslag van de steunaanvraag was, zat de clubleiding niet stil. ,,Stilstand is achteruitgang. We zijn en blijven ambitieus. Sportief willen we geen stap terug doen. Het kapitaal moet op het ijs staan. Net zoals afgelopen seizoenen is de doelstelling om de Oberligatitel voor de vierde keer naar Tilburg te halen”, aldus Van Baast. Trappers werd dit seizoen al vroeg uitgeschakeld in de play-offs.