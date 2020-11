Tilburg Trappers klaar voor het nieuwe Oberligaseizoen na tweede zege op Diez Limburg

Column De scepsis van Wim Kieft over ‘edelreser­vist’ Götze kan wel eens doordrin­gen tot de kleedkamer van PSV

10 oktober De scepsis zoemde door de Concertzaal. Op het podium in Tilburg stond Wim Kieft - ja, ook voormalige voetballers mogen tegenwoordig meedelen in de cultuursubsidies. Zojuist was bekend geworden dat Mario Götze bij PSV gaat voetballen, de maker van de goal waarmee Duitsland wereldkampioen werd in 2014.