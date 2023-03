Tilburg Trappers komt dramatische start niet te boven en verliest tweede play-offduel van Peiting

Steady MOP wint thuis geflat­teerd van Were Di

Vooraf waren de hockeysters van Were Di erop gebrand revanche te nemen op streekgenoot MOP, dat een half jaar terug de onderlinge confrontatie toen met dikke cijfers won. Hoewel ditmaal in Vught het veldspel redelijk in evenwicht was, haalde de Tilburgse formatie opnieuw bakzeil: 5-1.