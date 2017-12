Tilburg Trappers komt voor vijfde keer dit seizoen als sterkste uit verlenging

Voor de vijfde keer dit seizoen hadden de ijshockeyers van Tilburg Trappers extra tijd nodig om de winst binnen te slepen. Voor de vijfde keer kwamen de Tilburgers als sterkste uit de bus: vrijdagavond werd het 4-5 tegen Crocodiles Hamburg. Mickey Bastings was de matchwinner.

Het was niet Bastings eerste goal van de avond. De Tilburger opende in de elfde minuut de score, in een sterke eerste periode van Trappers. Trappers vergat daarin overigens verder uit te lopen op de Hamburgers.

In de tweede periode deed Parker Bowles dat alsnog met de 0-2. Waarna een hectische fase een einde bracht aan de tweede periode. Eerst kwam Hamburg op 1-2, in een situatie waarin het met twee man meer op het ijs stond na een dubbele straf voor Trappers. Brock Montgomery maakte een minuut later alweer de 1-3. In de 38ste minuut werd het weer spannend: 2-3.

Twee man minder

In de derde periode kwam Hamburg voor het eerst na lange tijd weer langszij: 3-3. Trappers pakte weer de leiding via Bastings om niet snel daarna de voorsprong weer uit handen te geven: 4-4. Ook die goal viel op een moment dat Trappers twee man minder op het ijs had door penalty's.

Daarmee ging de wedstrijd extra tijd in. Daarin bombardeerde Mickey Bastings zich niet alleen tot matchwinner, maar ook tot man of the match met de 4-5.