Tilburg Trappers met moeite voorbij laagvlieger: ‘De eerste perioden leken op jeugdijshockey’

Op de avond waarop Argentinië in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar Oranje versloeg na strafschoppen boekte Tilburg Trappers wel Nederlands succes. De ploeg van Doug Mason won, maar wel met moeite van laagvlieger Herforder EV: 7-4.

Normaal gesproken is het IJsportcentrum op Stappegoor goed gevuld, met zo’n 2500 toeschouwers. Op deze avond zaten net geen 1000 mensen in de hal. Oorzaak: het Nederlands elftal, dat op hetzelfde tijdstip speelde als Trappers. De club probeerde de wedstrijd te vervroegen, maar tevergeefs.

Danny Stempher en hoofdcoach Doug Mason baalden. Zij hadden graag het Nederlands elftal gekeken. ,,Heel Nederland leeft mee, een WK speel je eens in de vier jaar en je staat in de kwartfinale. Ja, ik wil ze dan wel zien winnen", zei Mason, die tijdens het interview regelmatig naar het scherm keek waarop de verlenging van Oranje te zien was.

Quote We spraken het niet uit, maar in onze gedachten wilden we alleen maar mooie goals maken. Dan ga je uiteinde­lijk minder hard werken Danny Stempher

De belangstelling voor Oranje zag je ook bij de supporters die zo nu en dan hun telefoon erbij pakten om de tussenstand van het Nederlands elftal te bekijken. In de slotfase ging de ijshal uit zijn dak, toen Wout Weghorst de 2-2 maakte tegen Argentinië. Na afloop bleven tientallen fans hangen voor de verlenging en strafschoppenserie die op grote schermen te zien waren. De ijshockeyers keken samen in de kleedkamer.

Slordig in de opbouw

Oranje uitgeschakeld, maar Trappers zorgde wel voor Nederlands succes. Al speelde de thuisploeg niet groots. Slordigheden leverde Herforder EV soms enorme kansen op. Dankzij goalie Cedrick Andree bleef de schade beperkt.

Hoofdcoach Mason weet dat aan nonchalance. ,,We schieten niet als het kan, de passes worden onderschept en leiden tot een counter. Dit overkomt ons iets te vaak. Defensief is het oké, maar niet in puckbezit", stelde hij. Danny Stempher kon zich daarin vinden. ,,De eerste twee perioden waren dramatisch. Doug zei dat het leek op ijshockey dat de jeugdteams onder 13 jaar spelen", zei hij met een lach vol ongeloof.

Quote Herford heeft ongeveer de helft van ons puntenaan­tal, dan denk je dat je makkelijk wint. Maar zo werkt het niet in sport Doug Mason, hoofdcoach Tilburg Trappers

De oorzaak? ,,Dit heeft ook met de mentale voorbereiding te maken. Iedereen kijkt naar de tabellen. Herford heeft ongeveer de helft van ons puntenaantal, dan denk je dat je makkelijk wint. Maar zo werkt het niet in sport", antwoordde Mason. Stempher: ,,We spraken het niet uit, maar in onze gedachten wilden we alleen maar mooie goals maken. Dan ga je uiteindelijk minder hard werken.”

Toch kwam het voor Trappers goed. Reno de Hondt, die net als Giovanni Vogelaar vader wordt, opende de score. Raymond van der Schuit verdubbelde de voorsprong, nadat de puck plots voor zijn stick terechtkwam. Maar Logan Denoble bracht de spanning terug na een solo. Al vallend scoorde hij: 2-1.

Blunder goalie Herforder

Snel daarna kreeg De Hondt een cadeautje, toen goalie Kieren Vogel een houdbaar schot door zijn handschoen liet glippen: 3-1. Trappers verzuimde de voorsprong verder uit te bouwen en zag Dominik Patocka de aansluitingstreffer maken: 3-2. Diezelfde aanvaller drukte Trappers in de derde periode met de neus op de feiten: 3-3.

De thuisploeg was wakker geschud, zagen hoofdcoach Mason en Stempher. ,,We gaan niet verliezen van dit team. Iedereen die op het ijs kwam: we gaan scoren of goede kansen creëren", aldus de 27-jarige aanvaller, die het goede voorbeeld gaf: 4-3. ,,Ik ben voor 70 procent zeker dat ik hem raakte en niet Jordy (Van Oorschot, red.).”

Een paar tellen na zijn treffer sloeg de vlam in de pan, toen Quirin Stocker Jordy Verkiel tegen de boarding drukte. Stempher nam zijn ploeg bij de hand en scoorde nog twee keer (één powerplaygoal) en voltooide zijn hattrick: 6-3. Denis König en Sean Richards bepaalden de eindstand. Zo won Trappers voor de vierde keer op rij. Zondag (18.15 uur) wacht topploeg Saale Bulls Halle.

Statistieken Scoreverloop: 18. De Hondt 1-0, 23. Van der Schuit 2-0, 33. Denoble 2-1, 36. De Hondt 3-1, 37. Patocka 3-2, 45. Patocka 3-3, 49. Stempher 4-3, 55. Stempher 5-3, 57. Stempher 6-3, 58. König 6-4, 59. Richards 7-4.

Asssists Trappers: De Hondt (2x), Stempher, Van Oorschot, Bulmer, Schults, Loginov, D. Hessels, Richards, Van der Schuit

Periodestanden: 1-0; 2-2; 4-2

Strafminuten: 4-11

Toeschouwers: 975