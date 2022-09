Tilburg Trappers opent seizoen op avond van het afscheid met benauwde zege

De hal zat nog niet helemaal vol, buiten stonden mensen nog in rij om binnen te komen voor de seizoensopener van Trappers, en toch nam algemeen directeur Ruud van Baast alvast het woord. Hij wilde op gepaste wijze Mickey Bastings in het zonnetje zetten. De captain zette deze zomer een punt achter zijn carrière, die 637 wedstrijden telde met tal van prijzen, waaronder drie keer de Oberligatitel.

Nu kon het seizoen definitief beginnen. Trappers had overwicht in de eerste periode. Maar net als een week eerder (61 schoten tegen Füchse Duisburg) kwam de thuisploeg lastig tot scoren. Marvin Timmer zette de Tilburgse ijshockeyers op voorsprong: 1-0. Het was pas zijn tweede treffer in de hoofdmacht van Tilburg, in zijn 38ste officiële wedstrijd.