Tilburg Trappers overleeft lastige uitwedstrijd en verslaat Hammer Eisbären

Vooraf wist iedereen bij Trappers dat het torenhoog favoriet was. Toch blijkt Hammer Eisbären ieder jaar een lastige tegenstander. Zo ook vandaag. Trappers was weliswaar beter, maar zag ook dat de thuisploeg kansen creëerde. Ruud Leeuwesteijn stond echter goed op zijn post. De Dordtenaar is nog altijd de eerste doelman, aangezien Ian Meierdreis met een blessure kampt.