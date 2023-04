Tilburg Trappers sleept er na geweldige comeback een vierde duel uit tegen Rosenheim

Tilburg Trappers leek zondagmiddag dood en begraven in de play-offs. De ploeg van Doug Mason had al twee keer verloren van Starbulls Rosenheim en stond in Zuid-Duitsland met 3-1 achter na twee periodes. Maar het kwam op wonderbaarlijke wijze toch nog goed: 3-4.

Trappers kwam goed uit de startblokken in de met vijfduizend toeschouwers uitpuilende ijshal in Rosenheim. De eerste kansen waren voor de thuisploeg, maar bij de eerste scoringsmogelijkheid voor de TIlburgers was het meteen raak. Diego Hofland speelde in de tiende minuut Delaney Hessels aan, die vanuit een lastige hoek een gaatje vond tussen de handschoen van de goalie en de paal: 0-1.

Niet veel later maakte Raymond van der Schuit een overtreding: checking from behind. De scheidsrechters legden tot verbijstering van de Tilburgers de maximale straf op: einde wedstrijd voor de forward van Tilburg en Trappers moest het vijf minuten met een mannetje minder doen. Na 45 tellen powerplay was het al raak voor Rosenheim (1-1) en toen resteerde er dus nog 4.15 minuut in ondertal voor de bezoekers. Die wisten ze zonder extra schade te overleven.

In het begin van de tweede periode kreeg Trappers een periode van vier minuten (twee straffen van twee minuten kort na elkaar) powerplay, maar het wist daarin niet te scoren, al was Brett Bulmer er dichtbij.

Trappers zwijnt

Even later zwijnde Trappers toen de puck na een schot via de ene binnenkant paal en de andere binnenkant paal net niet in het doel belandde, maar bij de volgende aanval van Rosenheim was het alsnog raak. Norman Hauner veranderde een schot van de blauwe lijn lichtjes van richting, in het doel: 2-1. Het werd nog ergen voor Trappers toen de puck via de boarding precies voor de stick van Bradley McGowan kaatste. Hij had de hoek voor het uitzoeken: 3-1.

Maar Trappers gaf zich nog niet gewonnen. De derde periode was nog geen twee minuten op weg toen Giovanni Vogelaar met een schot van de blauwe lijn de achterstand verkleinde: 3-2.

De Tilburgers gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar die zoektocht werd bemoeilijkt door twee straffen kort na elkaar voor Reno de Hondt en Mikko Virtanen. Trappers moest bijna twee minuten met drie tegen vijf spelers zien te overleven en dat lukte.

Trappers slaat toe in slotoffensief

Het gaf de ploeg van Doug Mason de kracht om nog een slotoffensief in gang te zetten. En hoe! Eerst was het opnieuw Giovanni Vogelaar die in de 57ste minuut met een afstandsschot toesloeg: 3-3. En me nog twee minuten en twee seconden op de klok prikte Sean Richards ook nog de 3-4 binnen.

Het verbouwereerde Starbulls haalde snel de goalie van het ijs om met een extra veldspeler nog overtime uit het vuur te slepen, maar Trappers liet zich deze gouden zege niet meer ontfutselen. Dinsdag is duel 4 in deze best-of-five in Tilburg.

Enorm trots

Trappers-coach Doug Mason was uiteraard in extase na afloop. ,,Ik heb tijdens mijn voorbespreking tegen mijn spelers gezegd dat we vier keer zouden moeten scoren om te winnen. In de pauze na de tweede periode, toen we met 3-1 achter stonden, heb ik in in de kleedkamer gevraagd om ze nog drie goals in hun bagage hadden zitten. Ze riepen keihard ’ja’ en dat lieten ze daarna ook zien. Ik ben enorm trots.”

Kwartfinale play-offs Oberliga, derde duel.

Starbulls Rosenheim - Tilburg Trappers 3-4 (1-1, 2-0, 0-3). 10. D. Hessels 0-1, 14. McNeely 1-1 (pp), 33. Hauner 2-1, 38. McGowan 3-1, 42. Vogelaar 3-2, 57. Vogelaar 3-3, 58. Richards 3-4. Strafminuten: 4-29. Toeschouwers: 5.022.

Stand in best-of-five: 2-1 voor Starbulls Rosenheim. Duel 4 is dinsdag in Tilburg.