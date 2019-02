Tilburg Trappers vast in ritme voor play-offs

Woensdagavond komt Moskitos Essen op bezoek in Tilburg, vrijdag volgt nog een thuiswedstrijd tegen IceFighthers Leipzig en zondag gaat Trappers op bezoek bij Rostock Piranhas. ,,Een goede test voor ons, tegen sterke ploegen", aldus Bo Subr. De coach denkt dat zijn ploeg er klaar voor is. ,,Jordy van Oorschot deed zondag voor het eerst weer mee na zijn blessure. Weliswaar met een gezichtsmasker, maar dat ging wel oké. En Alexei Loginov was terug na zijn schorsing en de griep." Boet van Gestel ontbreekt nog en mogelijk ook Ryan Collier.

Eerste plaats

Met nog tien (van de 48) wedstrijden voor de boeg lijkt Trappers de eerste plaats in de competitie niet meer te kunnen ontgaan. Na twee nederlagen op rij medio januari (tegen Crocodiles Hamburg en Hannover Indians) heeft de koploper zich goed herpakt met drie ruime overwinningen (tegen Harzer Falken, Black Dragons Erfurt en Füchse Duisburg). De Tilburgers hebben nu zeven punten voorsprong op nummer 2 Hannover Scorpions en een wedstrijd minder gespeeld dan deze ploeg. ,,Natuurlijk kijken we daar naar", stelt Subr, ,,Maar het is ook belangrijk dat we met fitte lichamen aan de play-offs beginnen. Wat dat betreft is het lekker dat we na de laatste competitiewedstrijd bijna twee weken stil liggen omdat andere ploegen dan een tussenronde spelen. Ook daarom is het helemaal niet erg dat we deze week vol aan de bak moeten."