Tilburg Trappers verliest bij rentree van Brett Bulmer; Connor Sills verlaat de club

Het leek een mooie avond te worden voor Tilburg Trappers. De teruggekeerde Brett Bulmer stond vrijdagavond in de basis en dankzij een treffer van Sean Richards stonden de Tilburgers binnen de minuut op voorsprong tegen EXA Icefighters Leipzig in de Oberliga noord, maar een feestelijke avond werd het niet: 2-5.

Voor het begin van de wedstrijd klonk er al gejuich op de tribunes toen duidelijk was dat Brett Bulmer kon spelen. Tilburg Trappers was er op tijd in geslaagd om hem speelgerechtigd te krijgen. De 30-jarige Canadees blonk vorig seizoen uit bij de Tilburgers, maar vertrok na het afgelopen seizoen. Hij ging naar Fort Wayne Komets in de East Coast Hockey League, maar stopte daar afgelopen maand wegens persoonlijke redenen.

,,Vorig seizoen kregen mijn vrouw en ik een dochter. Fort Wayne Komets gaf me een mooie kans, maar ik kon daar niet samenzijn met mijn gezin. Daarom besloot ik te stoppen. Familie komt voor mij op de eerste plaats. Ik heb verschillende aanbiedingen gehad, maar in Tilburg kan ik samenwonen met mijn vrouw en dochter. Ze komen binnen een paar weken over. Daarnaast ben ik trots om hier te spelen. Ik voel me goed hier. Het is speciaal om terug te zijn.”

41 doelpunten en 57 assists

Bij de Tilburgers was hij vorig seizoen belangrijk in de aanval. Afgelopen seizoen was hij in 50 wedstrijden goed voor 41 doelpunten en 57 assists. De afgelopen drie duels scoorde Trappers moeizaam, en vloog de puck slechts drie keer in het net. Tegen EXA Icefighters Leipzig was het al binnen de minuut raak. Al stond Bulmer niet op het ijs tijdens het doelpunt van Sean Richards.

,,Je denkt dat we goed beginnen”, zegt Trappers-coach Doug Mason. ,,We komen snel op voorsprong en de toeschouwers zijn meteen bij de wedstrijd betrokken. Maar het was een zwakke periode van ons. De beslissingen werden te langzaam genomen en de puck ging niet snel genoeg rond. Onze nonchalance kost ons ook twee tegengoals.”

Quote Ik had graag gewonnen, want ik wil kampioen worden. Maar het moet beter. Ik kan ook beter spelen Brett Bulmer

Hij zag dat zijn ploeg zich in de tweede periode wel herstelde. ,,We werkten harder en waren veel in het aanvallende vak te vinden, maar hebben niet genoeg kansen kunnen creëren. Leipzig verdedigde goed.” Ondanks de druk waren het de gasten die scoorden: 1-3. Daarna bracht Reno de Hondt de spanning terug: 2-3.

De coach hoopte dat zijn ploeg die lijn in de derde periode door kon zetten. ,,Dat lukte niet. We waren niet goed genoeg. Zij waren slimmer.” Het team uit Leipzig liep in de slotfase uit naar 2-5.

Blij weer op het ij te staan

Daardoor eindigde de rentree van Bulmer niet met een zege. ,,Ik had graag gewonnen, want ik wil kampioen worden. Maar het moet beter. Ik kan ook beter spelen. Weliswaar ben ik fit, maar ik moet weer aan het systeem wennen. Het team heeft al een wedstrijd of twintig gespeeld. Dat heeft even tijd nodig, maar ik ben blij om terug te zijn, op het ijs te staan en het shirt weer aan te trekken.”

Hoe belangrijk hij gaat zijn voor Trappers is wat de coach betreft nog even afwachten. ,,Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. We hadden een impuls nodig. En Brett is een goede speler. Al heeft hij tijd nodig. Ook moeten de spelers niet denken, Brett is er dan komt het wel goed. IJshockey blijft een teamsport, één speler kan niet het verschil maken.”

Vertrek Connor Sills

Bulmer mag dan zijn teruggekeerd bij Trappers. Daar staat het vertrek van Connor Sills tegenover. De Canadees is rond met een andere club, liet Ruud van Baast, algemeen directeur van Tilburg Trappers, weten. ,,Binnenkort wordt duidelijk om welke club het gaat. De werkvergunning is nog niet rond, maar we hebben afgesproken dat hij in de tussentijd niet meer bij ons in actie komt.”

Daarmee is Trappers van een probleem verlost. Door de komst van Bulmer had Doug Mason de beschikking over vier buitenlanders, van wie er maar drie in actie mogen komen. Eentje had daardoor op de tribune moeten plaatsnemen, maar dat is nu dus niet meer nodig.

Behalve Sills ontbraken tegen EXA Icefighters Leipzig ook Tijn Jacobs, Noah Muller en Mikko Virtanen. De blessure die Muller vorige week opliep tegen Herner EV is dermate ernstig dat hij er minimaal twee maanden uit ligt, liet coach Mason weten.

Trappers speelt zondag een uitwedstrijd bij Diez Limburg.

Tilburg Trappers - EXA Icefighters Leipzig 2-5 (1-2, 1-1, 0-2). Scoreverloop: 1. Richards 1-0, 2. Wolter 1-1, 12. Virch 1-2, 31. Wolter 1-3, 34. De Hondt (pp.) 2-3, 57. Wolter (pp.) 2-4, 59. Riekkinen (sh.) 2-5. Assists Trappers: Hermens, Van Oorschot, Van der Schuit, Verkiel. Strafminuten: 6-12. Schotenverhouding: 31-27. Toeschouwers: 2335.

Overige uitslagen: Moskitos Essen - Krefelder EV 2-3, Black Dragons Erfurt - Saale Bulls Halle 2-6, Herner EV - Herforder EV 5-1, Rostick Piranhas - Diez Limburg 3-7, Crocodiles Hamburg - Hammer Eisbären 6-4, Hannover Indians - Hannover Scorpions 2-5.

Stand bovenin: 1. Hannover Scorpions 22-60, 2. Crocodiles Hamburg 22-47, 3. Herner EV 20-42, 4. Icefighters Leipzig 22-42, 5. Hannover Indians 20-41, 6. Tilburg Trappers 21-40, 7. 21-40.

