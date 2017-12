Tilburg Trappers verliest (weer) in Duisburg van Füchse

De teller stond op zestien zeges op een rij, voordat de ijshockeyers van Trappers afreisden naar Duisburg. Ze gingen in de wetenschap dat in Duisburg nog nooit werd gewonnen van Füchse, in officiële wedstrijden. Vorig seizoen werd het 4-2 en 5-2 voor de gastheer, het jaar ervoor (Trappers eerste in de Oberliga) won Füchse in eigen huis met 4-2 en 5-1.