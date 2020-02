Tilburg Trappers: vrijdag ‘corona-overleg’ met Duitse bond

Trappers doet mee in de Duitse competitie (het derde niveau, de Oberliga) en trekt tijdens het seizoen elke week gemiddeld zo'n 2.300 mensen bij een thuisduel. Voor aanstaande zondag staat er een thuiswedstrijd op de planning tegen IceFighters Leipzig; het betreft het laatste competitieduel voordat de play-offs van start gaan. Vrijdagavond speelt Trappers eerst nog een uitwedstrijd bij Crocodiles Hamburg.

,,Vooralsnog gaat de thuiswedstrijd zondag door, maar wij nemen vrijdagochtend contact op met de Duitse ijshockeybond (DEB, red.)”, liet technisch directeur René de Hondt desgevraagd weten. Naar aanleiding van die bespreking zal worden besloten of Trappers de wedstrijden van dit weekeinde gaat spelen en zo ja, of dat met publiek is.