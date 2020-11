Tilburg Trappers wint in Erfurt ook z’n derde duel in de Oberliga Nord

Het duurde even voordat de Tilburgers een gaatje in de defensie van de thuisploeg hadden gevonden. In de zestiende minuut maakte Diego Hofland er - op aangeven van Ninho Hessels en Jonne de Bonth - 0-1 van.

In een tijdsbestek van vier minuten in de tweede periode sloeg Trappers een kloof door twee treffers van Reno de Hondt. Hij was in de 26ste en in de 30ste minuut doeltreffend: 0-3. In de slotfase van deze periode kwam Black Dragons wat dichterbij (1-3) door een treffer van Arnoldas Bossas, maar vier tellen voor het begin van de tweede dweilpauze zorgde Jonne de Bonth er voor dat Trappers met een rustgevende voorsprong van 1-4 aan de laatste periode kon beginnen.

Scorpions

Daar werd niet meer in gescoord, zodat Trappers met drie punten op zak de terugreis vanuit het voormalige Oost-Duitsland kon aanvaarden. Zondag staat een ontmoeting met Hannover Scorpions op het programma. Ook dat is weer een uitduel, omdat er in Nederland vooralsnog geen wedstrijden mogen worden gespeeld vanwege de coronamaatregelen.