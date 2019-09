Tilburg Trappers wint laatste oefenduel door late doelpunten

De tweede periode was interessant en intens. Al snel drukte Regensburg het overwicht uit in twee treffers (1-4). Trappers-coach Bo Subr zette vervolgens met succes een time-out in. De Tilburgers knokten letterlijk voor iedere meter en de thuisploeg kwam terug tot 2-4. Toch eindigde de tweede periode enigszins in mineur. Max Hermens en Felix Schwarz raakten in gevecht en werden na een knokpartij voortijdig naar de kleedkamer gestuurd.