Tilburg Trappers worstelt zich naar zege in topper: ‘Ons zelfvertrouwen is nu laag, we hebben tijd nodig’

De balans van Trappers in topwedstrijden valt dit seizoen negatief uit, met vier zeges en zes nederlagen. Al doen de Tilburgse ijshockeyers niet onder voor hun tegenstanders behalve tegen de ongenaakbare koploper Hannover Scorpions. Dat de ploeg niet in de beste fase van het seizoen zit, was tegen Herner EV duidelijk te merken. Wanneer de opponent, die negen spelers miste, druk zette dan ontstond er onrust bij de thuisploeg.

Jordy van Oorschot was kraakhelder. ,,Als in het begin al drie passjes mislukken dan gaat dat in je hoofd zitten. En dat is eigenlijk al drie wedstrijden zo. Jongens gaan twijfelen, ook aan zichzelf terwijl dingen in het begin heel goed gingen", zei hij. ,,Ieder seizoen heb je ups-and-downs. We moeten zorgen dat dit niet aan het einde van het seizoen is.” Daarmee doelde 35-jarige verdediger op de play-offs om de algehele Oberliga-titel.

Quote De laatste tijd proberen veel jongens dingen die onlogisch zijn. Dingen die je helemaal niet mag proberen. Dat maakt het alleen maar erger Doug Mason, coach Tilburg Trappers

Juist hij, de man die niet bekendstaat als een doelpuntenmachine, maakte uiteindelijk de winnende treffer en zijn derde van het seizoen met een afstandsknal in powerplay. Wat zegt dat over de huidige situatie van Trappers? ,,Dat het zelfvertrouwen laag is en vooral bij de aanvallers nu", antwoordde Van Oorschot. ,,Je merkt dat de backdoorplays, passjes en schoten er net niet ingaan, wat normaal wel zo is. Dat heeft met zelfvertrouwen te maken en dat komt wel weer, maar het duurt even.”

Een gebrek aan zelfvertrouwen vond Mason erg gemakkelijk gekozen. ,,Wat is zelfvertrouwen eigenlijk?”, vroeg hij zich hardop af. ,,Je hoort het vaak terug in de topsport. Ik laat de jongens allemaal spelen. Vaak denkt een speler dat hij geen zelfvertrouwen heeft, omdat hij dingen probeert die niet lukken. Dan denkt hij dat het niet goed gaat. De laatste tijd proberen veel jongens dingen die onlogisch zijn. Dingen die je helemaal niet mag proberen. Dat maakt het alleen maar erger.”

Statistieken Scoreverloop: 31. Van Oorschot (pp) 1-0

Assists Trappers: Hermens

Periodestanden: 0-0; 1-0; 0-0

Strafminuten: 10-6

Schotenverhouding: 34-21

Toeschouwers: 2212

Mason vervolgde zijn betoog. ,,Ik zie het zelfvertrouwen als een trap, dat is de beste analyse die ik kan geven. Als je vol zelfvertrouwen bent en bovenaan die trap staat, kun je met één misstap naar beneden vallen. Maar zo snel kom je niet omhoog. Je kunt niet na één goede actie weer bovenaan die trap komen. Dat gaat geleidelijk. Je moet geduld hebben, het stapje voor stapje doen. Dat vergeten mensen heel snel in sport.”

Volledig scherm Hoofdcoach Doug Mason © Pix4Profs / Jules van Iperen

Verprutste kans door gebrek aan verantwoordelijkheid

Reno de Hondt en Delaney Hessels stonden symbool voor de staat waarin Trappers, dat vier perioden niet had gescoord, momenteel verkeert. Beide aanvallers gingen met nog een paar seconden op de klok op goalie Björn Linda af. Niemand van de twee nam de verantwoordelijkheid om die 2-0 te maken, waardoor ze de kans verprutsten.

Hoofdcoach Doug Mason beeldde uit hoe hij het graag zou zien. Hij maakte een lichaamsschijnbeweging om vervolgens vol overtuiging te schieten met een denkbeeldige stick in de hand. ,,Maar de overtuiging missen de jongens eigenlijk allemaal, want anders zouden ze wel in de DEL, Oostenrijk of Zwitserland spelen.”

Stand aan kop in Oberliga Nord

1. Hannover Scorpions 20-54

2. Crocodiles Hamburg 20-44

3. Herner EV 18-39

4. Hannover Indians 18-38

5. Tilburg Trappers 19-37

Toch won Trappers de topper van Herner EV. De Tilburgse ijshockeyers stegen een trede op de trap van zelfvertrouwen, maar de coach vond het geen beste wedstrijd van zijn ploeg. Mason was enorm blij met Cedrick Andree, de man van de wedstrijd, die de thuisploeg regelmatig op de been hield met katachtige reddingen waardoor hij voor de derde keer dit seizoen zijn doel schoon hield. Maar het Tilburgse kamp vond ook de goalie van de opponent, Björn Linda, sterk.

Toch moest hij dus één keer capituleren op het afstandsschot van Van Oorschot. Trappers naderde door de zege Herner EV, dat derde staat, op twee punten. ,,Dit is een stap in de goede richting. We moeten op deze zege gaan bouwen en doorgroeien", concludeerde Van Oorschot.

Volledig scherm Reno de Hondt op archiefbeeld. Samen met Delaney Hessels verprutste hij een kans. © Pix4Profs / Joris Knapen

Blessure Noah Muller

Een smet op de overwinning was het uitvallen van Noah Muller, die na afloop door de gang strompelde. Hij voelde bij een inhaalpoging, zoals hoofdcoach Mason het vertelde, zijn lies knappen. ,,Dit is niet goed. Ik wacht op dinsdag tot de diagnose van de arts komt.”

Er was ook goed nieuws uit de ziekenboeg: Jordy Verkiel is op de weg terug en zal vermoedelijk bij absentie van Muller dinsdag spelen en anders volgende week vrijdag tegen Icefighters Leipzig.