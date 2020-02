Tilburger Joep Leermakers geniet na van grote ijshockeyfinale in Tsjechië

,,Op de dag van de finale word je geleefd. En ik was ook wel een beetje nerveus. Ik wilde het goed doen, geen fouten maken. We hebben alleen een VAR om te bepalen of een puck over de doellijn is gegaan of niet.” De finale ging tussen Mountfield Hradce Krolove uit Tsjechië en Frölunda uit Zweden. ,,De eindstrijd wordt altijd bij een van de twee finalisten gespeeld”, aldus Leermakers. ,,Voor Frölunda was dit al de vijfde finale op rij, dus wilden de Tsjechen het graag bij hen houden.” Hij genoot van de sfeer. ,,Er zaten zevenduizend mensen in de hal, maar ze maakten geluid voor twintigduizend. Echt geweldig.” En dan te bedenken dat de Zweden er met de cup vandoor gingen. Frölunda won met 1-3.